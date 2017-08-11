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11 августа 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью подтвердил, что МЮ ведёт переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте.

Манчестер Юнайтед ведёт переговоры с нападающим <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем о новом контракте. Увеличить
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Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Контракт 35-летнего шведского игрока с манкунианцами истёк летом этого года. Руководство «МЮ» хотело продлить договор, но Ибрагимович, который восстанавливается после травмы колена, отказался.

«Вы знаете, что он был травмирован, и ему нужно время, чтобы восстановиться, он не готов играть. То, что он показал в прошлом году, — не всё, на что он способен. Он думает, что может принести больше, и хочет играть на самом высоком уровне, поэтому мы сейчас обсуждаем вариант, при котором он присоединится к нам во второй половине сезона», — цитирует Моуринью Mirror.

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