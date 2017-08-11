Моуринью подтвердил, что МЮ ведёт переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Контракт 35-летнего шведского игрока с манкунианцами истёк летом этого года. Руководство «МЮ» хотело продлить договор, но Ибрагимович, который восстанавливается после травмы колена, отказался.

«Вы знаете, что он был травмирован, и ему нужно время, чтобы восстановиться, он не готов играть. То, что он показал в прошлом году, — не всё, на что он способен. Он думает, что может принести больше, и хочет играть на самом высоком уровне, поэтому мы сейчас обсуждаем вариант, при котором он присоединится к нам во второй половине сезона», — цитирует Моуринью Mirror.