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11 августа 2017, 16:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фенербахче» объявил о переходе Сольдадо из «Вильярреала»

Нападающий Роберто Сольдадо официально стал игроком «Фенербахче».

32-летний футболист покинул «Вильярреал» и подписал контракт с турецким клубом. Об этом говорится на сайте «Фенербахче».

Контракт Роберто Сольдадо рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. В ближайшее время футболист будет официально представлен общественности.

Ранее испанская пресса сообщала, что за Сольдадо «Фенербахче» заплатит около € 8 млн. Роберто Сольдадо играет в «Вильярреале» с 2015 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 16 млн.

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