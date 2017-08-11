«Фенербахче» объявил о переходе Сольдадо из «Вильярреала»
Нападающий Роберто Сольдадо официально стал игроком «Фенербахче».
32-летний футболист покинул «Вильярреал» и подписал контракт с турецким клубом. Об этом говорится на сайте «Фенербахче».
Контракт Роберто Сольдадо рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. В ближайшее время футболист будет официально представлен общественности.
Ранее испанская пресса сообщала, что за Сольдадо «Фенербахче» заплатит около € 8 млн. Роберто Сольдадо играет в «Вильярреале» с 2015 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 16 млн.
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