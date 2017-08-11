«Сток Сити» выкупил у «Порту» права на Мартинса Инди
Защитник Бруно Мартинс Инди вернулся в «Сток Сити», цвета которого в прошлом сезоне защищал на правах аренды.
Руководство «гончаров» выкупило права на голландца у «Порту», за который футболист выступал с 2014 года, перейдя из «Фейеноорда».
За трансфер 25-летнего футболиста «Сток Сити» заплатил € 7,7 млн. Бруно Мартинс Инди подписал с «гончарами» пятилетний контракт. Об этом сообщает
В прошлом сезоне английской
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