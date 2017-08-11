Михаил Калугин получил новое разрешение на работу в Беларуси и заключил контракт с «Торпедо"-БелАЗ

Харьковчанин Михаил Калугин начал заниматься футболом в СДЮШОР клуба «Металлист» из родного города, затем тренировался в академии «Гелиос». Игровую карьеру начал в мариупольском «Ильичевце"-2, откуда вернулся в родной «Металлист». Первый легионерский опыт приобрел в словацком клубе «Бодва». В феврале 2016 года из украинской «Буковины» перешел в белорусские «Крумкачы», за которые и выступал до июля 2017 года, отмечает официальный сайт жодинского клуба.