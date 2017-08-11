Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30657440/
11 августа 2017, 15:54 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Михаил Калугин получил новое разрешение на работу в Беларуси и заключил контракт с «Торпедо"-БелАЗ

Украинский защитник Михаил Калугин получил новое разрешение на работу в Беларуси и заключил контракт с «Торпедо"-БелАЗ.

Харьковчанин Михаил Калугин начал заниматься футболом в СДЮШОР клуба «Металлист» из родного города, затем тренировался в академии «Гелиос». Игровую карьеру начал в мариупольском «Ильичевце"-2, откуда вернулся в родной «Металлист». Первый легионерский опыт приобрел в словацком клубе «Бодва». В феврале 2016 года из украинской «Буковины» перешел в белорусские «Крумкачы», за которые и выступал до июля 2017 года, отмечает официальный сайт жодинского клуба.

Торпедо-БелАЗ
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

"Опять по пятницам". Николай Иванов: давайте начислим БАТЭ за поражение одно очко, а за ничью — два. Ну, чем не ходатайство?

Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 18-й тур. БАТЭ принимает брестское "Динамо", "Городея" встречается с "Ислочью" (ОНЛАЙН)

"Команда пивзаводу", яку знищив "Шахтар", — что украинцы помнят и знают о БАТЭ