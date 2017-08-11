Медель, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», продолжит карьеру в «Бешикташе»

Футболист уже прибыл в расположение турецкого клуба и был запечатлён в футболке стамбульской команды. На сайте «Бешикташа» говорится, что стороны продолжают переговоры.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 30-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Зенит». Контракт Гари Меделя с «Интером» действовал до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составит € 3 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ComeToBe%C5%9Fikta%C5%9F?src=hash">#ComeToBeşiktaş</a> ⚡️ <a href="https://t.co/9QfWkoaPhA">pic.twitter.com/9QfWkoaPhA</a></p>— Beşiktaş JK (@Besiktas) <a href="https://twitter.com/Besiktas/status/895962848035262464">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>