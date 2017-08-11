Медель, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», продолжит карьеру в «Бешикташе»
Защитник «Интера» Гари Медель близок к переходу в «Бешикташ».
Футболист уже прибыл в расположение турецкого клуба и был запечатлён в футболке стамбульской команды. На сайте «Бешикташа» говорится, что стороны продолжают переговоры.
Ранее в СМИ сообщалось, что к 30-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Зенит». Контракт Гари Меделя с «Интером» действовал до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составит € 3 млн.
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