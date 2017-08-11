Эксперт: От смены курса развития «Кайрата» КПЛ потеряет в конкуренции, зрелищности и посещаемости

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— Сложно судить об уходе Димитрова из «Иртыша». Надо быть в команде. Димитров — добротный тренер. За два года работы в премьер-лиге реанимировал «Иртыш». И уже были большие ожидания от команды. Сейчас все будет зависеть от того, кто ему на смену придет. Если пригласят такого же квалифицированного тренера, значит команда намерена и дальше решать серьезные задачи. Если придет тренер ради удержания клуба на плаву, это станет свидетельством изменения стратегии клуба.

Все равно очень жаль, что наш чемпионат покинул хороший тренер с европейским взглядом на футбол. Мы же помним прошлогоднее выступление команды, которая, по словам болгарина, нуждалась в хорошем усилении. Но его не было. Несмотря на это, Димитров с «Иртышом» выиграл «бронзу» чемпионата. Возможно, еще тогда пошло непонимание с руководством. Тренер-то понимает, что без нужных футболистов сложно достичь серьезных результатов.

При Димитрове «Иртыш» был самым стабильным клубом Казахстана. Во всяком случае, у него не было серьезных провалов.

В этом отношении также согласен с Хамитжановым (генеральный директор ФК «Астана») по поводу его высказывания в адрес «Кайрата». Ведь чемпионат действительно потеряет в конкурентоспособности, зрелищности, посещаемости, если руководство алматинского клуба на самом деле сменит курс развития с последующей ставкой на молодых футболистов. Не секрет, чем больше будет хороших команд вроде «Ордабасы», «Кайрата», «Тобола», «Астаны», «Иртыша», тем быстрее будет расти чемпионат. Это очень необходимо для успешного выступления в Европе.

Феррер? В жизни все может быть. Но есть же критерии, которые сказываются на результате. И, конечно, все понимают, что испанец — временный тренер. И смотря, как его команда приняла. Все-таки звезды — капризные люди. Если нет авторитета, то как бы тренер правильно не готовил команду, его требования не будут на должном уровне восприниматься игроками. Это можно видеть на примере Манчини в «Зените». Лучший игрок питерцев по прошлому году Жулиано сидит в запасе. Это говорит о влияние личности тренера на команду, в которой играют только лучшие. Вот и в случае с «Кайратом» необходим такой же амбициозный наставник. С сильным специалистом будет расти и команда, и чемпионат, — рассказал Хасенов.

Отметим, что Димитар Димитров работал в «Иртыше» с 2015 года. В сезоне-2016 с павлодарским клубом завоевал бронзовые медали чемпионата. Отныне он будет тренировать болгарский «Лудогорец».