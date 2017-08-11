Эксперт: От смены курса развития «Кайрата» КПЛ потеряет в конкуренции, зрелищности и посещаемости
В конце июля «Кайрат» сменил тренера — грузина Кахабера Цхададзе на испанца Карлоса Феррера. Теперь вот неожиданно «Иртыш» покинул один из авторитетных тренеров
премьер-лиги болгарин Димитар Димитров. Свое мнение по этому поводу Vesti.kz высказал казахстанский специалист Агадилда Хасенов.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сложно судить об уходе Димитрова из «Иртыша». Надо быть в команде. Димитров — добротный тренер. За два года работы в
Все равно очень жаль, что наш чемпионат покинул хороший тренер с европейским взглядом на футбол. Мы же помним прошлогоднее выступление команды, которая, по словам болгарина, нуждалась в хорошем усилении. Но его не было. Несмотря на это, Димитров с «Иртышом» выиграл «бронзу» чемпионата. Возможно, еще тогда пошло непонимание с руководством.
При Димитрове «Иртыш» был самым стабильным клубом Казахстана. Во всяком случае, у него не было серьезных провалов.
В этом отношении также согласен с Хамитжановым (генеральный директор ФК «Астана») по поводу его высказывания в адрес «Кайрата». Ведь чемпионат действительно потеряет в конкурентоспособности, зрелищности, посещаемости, если руководство алматинского клуба на самом деле сменит курс развития с последующей ставкой на молодых футболистов. Не секрет, чем больше будет хороших команд вроде «Ордабасы», «Кайрата», «Тобола», «Астаны», «Иртыша», тем быстрее будет расти чемпионат. Это очень необходимо для успешного выступления в Европе.
Феррер? В жизни все может быть. Но есть же критерии, которые сказываются на результате. И, конечно, все понимают, что испанец — временный тренер. И смотря, как его команда приняла.
Отметим, что Димитар Димитров работал в «Иртыше» с 2015 года. В сезоне-2016 с павлодарским клубом завоевал бронзовые медали чемпионата. Отныне он будет тренировать болгарский «Лудогорец».
Кахабер Цхададзе был уволен
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