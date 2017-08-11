Коутиньо попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его из команды
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо обратился к руководству с официальным заявлением.
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Бразилец попросил продать его. Об этом сообщает Sky Sports.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Барселоны», но «Ливерпуль» дважды отклонил предложения каталонцев о продаже игрока. Сегодня, мерсисайдцы на своём официальном сайте выступили с заявлением, в котором сообщили, что Коутиньо продан не будет.
Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Ранее «Барселона» предлагала за Коутиньо € 85 млн.
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