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11 августа 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коутиньо попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его из команды

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо обратился к руководству с официальным заявлением.

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо обратился к руководству с официальным заявлением. Увеличить
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Бразилец попросил продать его. Об этом сообщает Sky Sports.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Барселоны», но «Ливерпуль» дважды отклонил предложения каталонцев о продаже игрока. Сегодня, мерсисайдцы на своём официальном сайте выступили с заявлением, в котором сообщили, что Коутиньо продан не будет.

Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Ранее «Барселона» предлагала за Коутиньо € 85 млн.

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