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11 августа 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Дао Лассина стал игроком «Гомеля»

Ивуарийский нападающий Дао Лассина стал игроком «Гомеля». Срок действия контракта с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дао выступал за молдавские клубы «Саксан» и «Заря», казахстанский «Актобе», а в минувшем сезоне 20-летний нападающий защищал цвета израильских клубов высшей лиги: «Хапоэль» (Ашкелон) и «Бней Сахнин». В составе этих команд он провел 14 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

В «Гомеле» Дао Лассина будет выступать под 11-м номером, отмечает официальный сайт клуба.

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