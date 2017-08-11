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11 августа 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Димитров уже занимается формированием тренерского штаба «Лудогореца»

Как рассказал Sportal.bg еще вчера, в тренерский штаб Димитара Димитрова в «Лудогореце» войдет Георги Чиликов, выступавший в свое время в Казахстане за «Тобол», сообщает Sports.kz.

Как рассказал Sportal.bg еще вчера в тренерский штаб <span class=error>Димитара</span> <span class=error>Димитрова</span> в Лудогореце войдет <span class=error>Георги</span> <span class=error>Чиликов</span> выступавший в свое время в Казахстане за Тобол сообщает Sports.kz. Увеличить
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В последнее время Чиликов был главным тренером команды «Оборище» (Панагюрище). Кроме Чиликова помогать Димитрову в «Лудогореце» будет его бывший ассистент в «Иртыше» Петар Колев.

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