Защитник «Реала» Вальехо получил травму в преддверии матча за Суперкубок Испании

Встреча состоится 13 августа на «Камп Ноу». Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

В ходе обследования врачи диагностировали у 20-летнего футболиста проблемы с мышцами левого бедра. Сколько времени Хесусу Вальехо потребуется на восстановление, не сообщается.

В прошлом сезоне испанский защитник на правах аренды играл за франкфуртский «Айнтрахт». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен прогрессом футболиста и вернул его из аренды.