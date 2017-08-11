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11 августа 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Реала» Вальехо получил травму в преддверии матча за Суперкубок Испании

Защитник «Реала» Хесус Вальехо получил травму в преддверии первого матча Суперкубка Испании с «Барселоной».

Встреча состоится 13 августа на «Камп Ноу». Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

В ходе обследования врачи диагностировали у 20-летнего футболиста проблемы с мышцами левого бедра. Сколько времени Хесусу Вальехо потребуется на восстановление, не сообщается.

В прошлом сезоне испанский защитник на правах аренды играл за франкфуртский «Айнтрахт». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен прогрессом футболиста и вернул его из аренды.

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