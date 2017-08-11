Защитник «Реала» Вальехо получил травму в преддверии матча за Суперкубок Испании
Защитник «Реала» Хесус Вальехо получил травму в преддверии первого матча Суперкубка Испании с «Барселоной».
Встреча состоится 13 августа на «Камп Ноу». Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.
В ходе обследования врачи диагностировали у 20-летнего футболиста проблемы с мышцами левого бедра. Сколько времени Хесусу Вальехо потребуется на восстановление, не сообщается.
В прошлом сезоне испанский защитник на правах аренды играл за франкфуртский «Айнтрахт». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен прогрессом футболиста и вернул его из аренды.
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