Неймар не сможет дебютировать за ПСЖ и во 2-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Дебют новичка «Пари Сен-Жермен» бразильца Неймара, перешедшего в парижский футбольный клуб из «Барселоны» в августе за рекордные 222 миллиона евро, вновь откладывается, сообщает Daily Mail.
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Нападающий подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт 4 августа, но не смог сыграть в первом туре чемпионата Франции с «Амьеном»
В минувший четверг для клубов Лиги 1 был крайний срок регистрации новичков для участия в играх второго тура.
По словам представителей «Барселоны», в ситуации нет ничего странного, а ожидание связано с банками, которые должны перевести 222 миллиона евро на счет каталонского футбольного клуба, после чего CIT Неймара будет направлен во Францию.
Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ, в свою очередь, заявил, что одной из причин задержки документов может являться неразбериха в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), возникшая после того, как возглавлявший организацию Анхель Мария Вильяр в июле был арестован во время антикоррупционного рейда.
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