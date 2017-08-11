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11 августа 2017, 13:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Неймар не сможет дебютировать за ПСЖ и во 2-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Дебют новичка «Пари Сен-Жермен» бразильца Неймара, перешедшего в парижский футбольный клуб из «Барселоны» в августе за рекордные 222 миллиона евро, вновь откладывается, сообщает Daily Mail.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Дебют новичка Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> бразильца <span class=error>Неймара</span> перешедшего в парижский футбольный клуб из Барселоны в августе за рекордные 222 миллиона евро вновь откладывается сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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Нападающий подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт 4 августа, но не смог сыграть в первом туре чемпионата Франции с «Амьеном» из-за задержки с документами, и, как ожидается, не сможет сделать этого и во втором туре в игре с «Генгамом» в воскресенье. Отмечается, что Лига 1 все еще не получила международный трансферный сертификат (CIT) футболиста.

В минувший четверг для клубов Лиги 1 был крайний срок регистрации новичков для участия в играх второго тура.

По словам представителей «Барселоны», в ситуации нет ничего странного, а ожидание связано с банками, которые должны перевести 222 миллиона евро на счет каталонского футбольного клуба, после чего CIT Неймара будет направлен во Францию.

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ, в свою очередь, заявил, что одной из причин задержки документов может являться неразбериха в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), возникшая после того, как возглавлявший организацию Анхель Мария Вильяр в июле был арестован во время антикоррупционного рейда.

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