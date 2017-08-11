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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30655623/
11 августа 2017, 13:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коутиньо и Старридж не помогут «Ливерпулю» в матче с «Уотфордом»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустит первый матч сезона-2017/18 английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Бразилец, скорее всего, не сыграет и против «Хоффенхайма» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Также против «Уотфорда» не сыграет и нападающий Дэниел Старридж.

«У него проблемы со спиной. Он не тренировался с нами с прошлой пятницы. К сожалению, во вторник он, скорее всего, также не сыграет. Против «Уотфорда» не сыграет и Старридж, но он может появиться на поле в игре с «Хоффенхаймом», — сказал Клопп.

Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» состоится 12 августа. Начало — в 14:30 мск. Встреча Лиги чемпионов «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» запланирована на 15 августа.

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