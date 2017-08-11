Коутиньо и Старридж не помогут «Ливерпулю» в матче с «Уотфордом»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустит первый матч сезона-2017/18 английской
Премьер-лиги с «Уотфордом».
Об этом на
«У него проблемы со спиной. Он не тренировался с нами с прошлой пятницы. К сожалению, во вторник он, скорее всего, также не сыграет. Против «Уотфорда» не сыграет и Старридж, но он может появиться на поле в игре с «Хоффенхаймом», — сказал Клопп.
Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» состоится 12 августа. Начало — в 14:30 мск. Встреча Лиги чемпионов «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» запланирована на 15 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter