Коутиньо и Старридж не помогут «Ливерпулю» в матче с «Уотфордом»

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Бразилец, скорее всего, не сыграет и против «Хоффенхайма» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Также против «Уотфорда» не сыграет и нападающий Дэниел Старридж.

«У него проблемы со спиной. Он не тренировался с нами с прошлой пятницы. К сожалению, во вторник он, скорее всего, также не сыграет. Против «Уотфорда» не сыграет и Старридж, но он может появиться на поле в игре с «Хоффенхаймом», — сказал Клопп.

Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» состоится 12 августа. Начало — в 14:30 мск. Встреча Лиги чемпионов «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» запланирована на 15 августа.