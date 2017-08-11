ФФК оштрафовала «Актобе» за мат своих болельщиков в адрес «Кайрата»
11 августа состоялось заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана (ФФК).
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На нем было рассмотрено поведение болельщиков «Актобе» во время домашнего матча 22-го тура казахстанской
За неоднократное скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес
Кроме того, КДК обязала Департамент судейства и инспектирования привлечь к дисциплинарной ответственности инспектора матча «Актобе» — «Кайрата» Павла Салия за то, что он не указал в протоколе встречи грубое нарушение, допущенное зрителями. По этой причине КДК самостоятельно инициировал заседание, так как дисциплинарный регламент ФФК позволяет рассматривать дела на основании материалов СМИ или видеоматериалов.
Сегодня, 11 августа, Департамент внутренних дел Актюбинской области объявил о том, что привлек к административной ответственности ряд болельщиков «Актобе», которые нецензурно ругались на матче с «Кайратом». Согласно статье 434 часть 1 «Нарушение правил поведения на спортивных и
Матч «Актобе» — «Кайрат» проходил 30 июня и завершился со счетом 1:2 в пользу алматинского клуба, у которого победный гол после красивого финта забил полузащитник Георгий Жуков. Эта игра стала дебютом для испанца Карлоса Феррера на посту главного тренера «Кайрата».
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