ФФК оштрафовала «Актобе» за мат своих болельщиков в адрес «Кайрата»

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На нем было рассмотрено поведение болельщиков «Актобе» во время домашнего матча 22-го тура казахстанской премьер-лиги с «Кайратом».

За неоднократное скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес команды-гостей «Актобе» оштрафован на 500 тысяч тенге. В случае повторение подобного клубу грозит проведение игры без зрителей.

Кроме того, КДК обязала Департамент судейства и инспектирования привлечь к дисциплинарной ответственности инспектора матча «Актобе» — «Кайрата» Павла Салия за то, что он не указал в протоколе встречи грубое нарушение, допущенное зрителями. По этой причине КДК самостоятельно инициировал заседание, так как дисциплинарный регламент ФФК позволяет рассматривать дела на основании материалов СМИ или видеоматериалов.

Сегодня, 11 августа, Департамент внутренних дел Актюбинской области объявил о том, что привлек к административной ответственности ряд болельщиков «Актобе», которые нецензурно ругались на матче с «Кайратом». Согласно статье 434 часть 1 «Нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами», нарушители наказываются штрафом в 40 месячных расчетных показателей (90 760 тенге). Также ДВД устанавливает других участников данного правонарушения, которых ждет такой же штраф.

Матч «Актобе» — «Кайрат» проходил 30 июня и завершился со счетом 1:2 в пользу алматинского клуба, у которого победный гол после красивого финта забил полузащитник Георгий Жуков. Эта игра стала дебютом для испанца Карлоса Феррера на посту главного тренера «Кайрата».