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11 августа 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» в официальном обращении сообщил, что не продаст Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, в услугах которого заинтересована «Барселона», не покинет команду во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает руководство мерсисайдского клуба.

Заявление было опубликовано на официальном сайте «Ливерпуля».

«Мы хотим внести ясность и высказать свою позицию относительно возможной продажи Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе мы принимать и рассматривать не будем. Он останется игроком футбольного клуба «Ливерпуль», — говорится в заявлении.

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