«Ливерпуль» в официальном обращении сообщил, что не продаст Коутиньо

Об этом сообщает руководство мерсисайдского клуба.

Заявление было опубликовано на официальном сайте «Ливерпуля».

«Мы хотим внести ясность и высказать свою позицию относительно возможной продажи Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе мы принимать и рассматривать не будем. Он останется игроком футбольного клуба «Ливерпуль», — говорится в заявлении.