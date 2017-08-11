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11 августа 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар сохраняет шансы на участие в матче с «Генгамом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сохраняет шансы на участие в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Генгамом», который состоится 13 августа.

Ранее сообщалось, что дебют бразильца может быть отложен, так как «Барселона» до сих пор не отправила трансферный сертификат футболиста в федерацию футбола Франции.

Однако, по заявлению лиги, если французская федерация и «ПСЖ» не будут обращаться в ФИФА, есть шанс, что Неймар будет допущен до участия в воскресном матче. Об этом сообщает Sky Sports.

Французские СМИ ранее сообщили, что «Барселона» должна отправить трансферный сертификат до 18 августа.

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