Слуцкий: Приключение продолжается! Завтра мой первый матч дома
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии домашнего матча 2-го тура Чемпионшипа с «Бёртон Альбион» (12 августа) рассказал о своих ожиданиях и отметил, что в игре сможет принять участие новичок команды Себастьян Ларссон.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Приключение продолжается! На прошлой неделе был мой первый матч в чемпионате, а завтра мой первый матч дома. Это действительно очень интересное время. Наши болельщики были очень дружелюбны после того, как я приехал сюда, и мы хотим отблагодарить их. «Бёртон» является очень сильной и хорошей командой, но мы должны использовать их слабости и играть за счёт своих сильных сторон.
Мы хотели видеть в команде Себастьяна Ларссона, он опытный игрок и может сыграть на разных позициях. Это важно. Он перешёл к нам три дня назад, но его форма хороша, и я думаю, что он может сыграть 25−30 минут. Я считаю, что наши молодые игроки — Кларк и Ленихен — могут играть в стартовом составе. Для меня это не проблема, — приводит слова Слуцкого официальный «твиттер» клуба.