Слуцкий: Приключение продолжается! Завтра мой первый матч дома

«Приключение продолжается! На прошлой неделе был мой первый матч в чемпионате, а завтра мой первый матч дома. Это действительно очень интересное время. Наши болельщики были очень дружелюбны после того, как я приехал сюда, и мы хотим отблагодарить их. «Бёртон» является очень сильной и хорошей командой, но мы должны использовать их слабости и играть за счёт своих сильных сторон.

Мы хотели видеть в команде Себастьяна Ларссона, он опытный игрок и может сыграть на разных позициях. Это важно. Он перешёл к нам три дня назад, но его форма хороша, и я думаю, что он может сыграть 25−30 минут. Я считаю, что наши молодые игроки — Кларк и Ленихен — могут играть в стартовом составе. Для меня это не проблема, — приводит слова Слуцкого официальный «твиттер» клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | LS: “The adventure continues! Last week was my first match in the Championship and tomorrow is my first home match.”</p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/895927559988424704">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>