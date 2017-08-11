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11 августа 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: Приключение продолжается! Завтра мой первый матч дома

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии домашнего матча 2-го тура Чемпионшипа с «Бёртон Альбион» (12 августа) рассказал о своих ожиданиях и отметил, что в игре сможет принять участие новичок команды Себастьян Ларссон.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> в преддверии домашнего матча 2-го тура <span class=error>Чемпионшипа</span> с <span class=error>Бёртон</span> <span class=error>Альбион</span> (12 августа) рассказал о своих ожиданиях и отметил что в игре сможет принять участие новичок команды Себастьян <span class=error>Ларссон</span>. Увеличить
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«Приключение продолжается! На прошлой неделе был мой первый матч в чемпионате, а завтра мой первый матч дома. Это действительно очень интересное время. Наши болельщики были очень дружелюбны после того, как я приехал сюда, и мы хотим отблагодарить их. «Бёртон» является очень сильной и хорошей командой, но мы должны использовать их слабости и играть за счёт своих сильных сторон.

Мы хотели видеть в команде Себастьяна Ларссона, он опытный игрок и может сыграть на разных позициях. Это важно. Он перешёл к нам три дня назад, но его форма хороша, и я думаю, что он может сыграть 25−30 минут. Я считаю, что наши молодые игроки — Кларк и Ленихен — могут играть в стартовом составе. Для меня это не проблема, — приводит слова Слуцкого официальный «твиттер» клуба.

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Слуцкий: Для меня философия и принципы важнее, чем тактическое построение

Слуцкий: Для меня философия и принципы важнее, чем тактическое построение

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии матча 2-го тура Чемпионшипа с «Бёртон Альбион», отвечая на вопрос о возможной смене тактики, отметил, что для него философия и принципы важнее, чем тактическое построение.
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