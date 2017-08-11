Пьюлис продлил контракт с «Вест Бромвичем» до 2019 года

Об этом говорится на сайте английского клуба. Новый договор рассчитан до лета 2019 года. Прежний контракт истекал по окончании сезона-2017/18.

«Я очень рад, что продлил контракт. Это говорит о стабильности в клубе, то, что необходимо для прогресса. Мы находимся на этапе строительства, о чём я всегда говорил. Это требует поэтапного процесса. Думаю, что последнее время мы наблюдаем улучшение в клубе, и мы должны продолжать работать в этом направлении», — сказал Пьюлис.

В сезоне-2016/17 «Вест Бромвич» под руководством 59-летнего специалиста занял 10-е место.