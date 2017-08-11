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11 августа 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пьюлис продлил контракт с «Вест Бромвичем» до 2019 года

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис продлил контракт.

Об этом говорится на сайте английского клуба. Новый договор рассчитан до лета 2019 года. Прежний контракт истекал по окончании сезона-2017/18.

«Я очень рад, что продлил контракт. Это говорит о стабильности в клубе, то, что необходимо для прогресса. Мы находимся на этапе строительства, о чём я всегда говорил. Это требует поэтапного процесса. Думаю, что последнее время мы наблюдаем улучшение в клубе, и мы должны продолжать работать в этом направлении», — сказал Пьюлис.

В сезоне-2016/17 «Вест Бромвич» под руководством 59-летнего специалиста занял 10-е место.

Вест Бромвич Альбион
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