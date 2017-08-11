Тренерский переворот. 7 отставок КПЛ за сезон

Уход Димитара Димитрова из «Иртыша» — это уже седьмая отставка в клубах КПЛ за текущий сезон. Prosports.kz приводит все ранее произошедшие рокировки и подмечает, изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Кайрат»

Кахабер Цхададзе > Карлос Алос Феррер

Победа в Суперкубке, удачно сыгранные очные матчи против «Астаны», открытие Вороговского на правом фланге, но есть и обратная сторона медали: перманентно плохая игра на выездах и еврокубки, из которых «Кайрат» во главе с Цхададзе вылетал уже во втором раунде. Проигрыш от крепкого «Маккаби», досадные поражения от «Астаны» в чемпионате и Кубке в прошлом году все-таки простили, но в этом сезоне повторять сценарий не хотелось. Цхададзе ушел на сером фоне и оставил за собой подавленную команду, которой в итоге поставили диагноз: «псевдофутболисты». Оглушительный провал «Кайрата» обернулся не только отставкой Цхададзе, но и сменой вектора развития всего клуба.

Что изменилось

Пока ничего существенного не произошло, да, «Кайрат» выиграл матч в «Актобе», но эту победу явно нельзя отнести к тренерскому гению Карлоса Алоса Феррера. Назначение испанца в целом выглядит крайне противоречивым шагом, но понятным, изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Иртыш»

Димитар Димитров > ?

С первого до последнего дня в Павлодаре болгарский специалист всегда был втиснут в определенные рамки, будь то кадровые, финансовые, но при этом стабильно давал хороший результат при качественной игре. Димитров был эффективным менеджером, который умел из относительно скромных средств (на фоне прямых конкурентов) выжимать максимум. Также надо отметить, что тренер никогда не стеснялся говорить, как откровенно душат его команду или что некоторые его футболисты валяют дурака на поле. Столь прямой и временами агрессивный стиль нравился далеко не всем в казахстанском футболе, но основная причина ухода болгарина все-таки не в этом, ведь Димитров пережил за свою карьеру многое, включая перестрелки в ОАЭ и тяжелую болезнь. После вылета от «Црвены Звезды» из Лиги Европы и маловероятной возможности взять бронзу в чемпионате Димитров вполне логично решил, что вернуться домой, в «Лудогорец», который, напротив, рвется в еврокубковую осень, будет вполне уместным и правильным решением.

Что изменилось

Поскольку отставка Димитрова произошла буквально на днях, сейчас идет лишь поиск или, вернее, отбор кандидатов, но можно быть уверенным, изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Тобол»

Омари Тетрадзе > Роберт Евдокимов

«Тобол» играл в самый скучный футбол в КПЛ, меньше всех пропускал, не много забивал, но добивался результата, которого так давно не было в Костанае. Однако игра в стиле «как бы чего не вышло», а также несколько сопутствующих факторов (например уход Жумаскалиева) все-таки повлияли на статус Тетрадзе. За неделю до отставки в откровенном интервью Prosports.kz наставник уже не стеснялся говорить, что игроки не хотят выкладываться, и, казалось, сжигал мосты. В Костанае по традиционному в этом году сюжету вслед за тренером сменилось и руководство.

Что изменилось

«Тобол», чаще всего обращающий внимание на российский тренерский цех, не отказался от привычного ему рынка и на сей раз выбрал из РФПЛ Роберта Евдокимова, который бесславно вылетел из высшей лиги вместе с «Оренбургом». На старте 47-летний специалист одержал две скрипучие победы над «Иртышом» и «Акжайыком», а потом «сгорел» в Астане и Атырау. Примечательно, что в штабе Евдокимова работает Олег Веретенников, а на руководящую должность был назначен Владимир Нидергаус. Судя по отзывам в российской прессе, у Евдокимова довольно непростой характер, и очень любопытно, сможет ли он успешно и, что самое важное, продолжительно работать с «Тоболом», изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Атырау»

Зоран Вулич > Сергей Павлов

«Атырау» завалил стартовую часть сезона, проиграв четыре из пяти матчей, Зоран Вулич при этом ушел с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Что изменилось

В случае с «Атырау» перемены произошли контрастные. Тренерский выбор в пользу Павлова казался советским и неперспективным вариантом. Но многолетний помощник Олега Романцева удивил многих. Павлов четко объяснял свои решения, поставил вполне симпатичную игру и добился нескольких впечатляющих побед. Выход в финал Кубка страны вроде бы должен считаться самым весомым достижением Павлова, но ответный полуфинал с «Шахтером» был весьма неоднозначным и скорее, наоборот, понизил акции «Атырау». «Нефтяники» сохраняют шансы на место в первой шестерке, и в одной конкретной игре с «Кайратом» (то есть в финале Кубка) они вполне способны победить, а это уже не только трофей, изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Шахтер»

Алексей Еременко > Саулюс Ширмялис

Европейский менталитет Еременко был неугоден и, можно сказать, не совсем подходил для «Шахтера». Да, у Еременко не великий тренерский бэкграунд, но игроки отзывались о нем неплохо. Так или иначе, «Шахтер» не смотрелся катастрофично в последний месяц при Еременко, но тренера все равно вызывали на ковер к акиму (что явно не понравилось Алексею Борисовичу), а потом убрали вместе с руководством.

Что изменилось

Пока Саулюс Ширмялис добирался до Караганды, его новый клуб сыграл несколько матчей, один из которых — самый странный в этом году. Про ответный полуфинал Кубка Казахстана «Атырау» — «Шахтер» было сказано много, но потом на все нападки ответил Олжас Абраев. Ширмялис вскоре все-таки возглавил команду и сумел ее перезагрузить, впрочем, это как раз не удивило, учитывая богатый и продуктивный опыт литовского коуча в Казахстане. Кроме того, «Шахтер» произвел два заметных трансфера, подписав игроков сборной Сергея Хижниченко и Виктора Дмитренко, что, естественно, изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Окжетпес»

Владимир Муханов > Виктор Пасулько

Казалось, что Муханов хотел уйти из Кокшетау гораздо раньше, чем это произошло, и подвернувшийся вариант с возвращением в «Актобе» выглядел как нельзя кстати. Муханов указывал на провалы селекции «Окжетпеса» и открыто критиковал руководство, уже тогда было очевидно, что их отношения с Николаем Паниным испортились, и впоследствии это было подтверждено публичной пикировкой в СМИ.

Что изменилось

«Окжетпес» до сих пор не провел ни одного полноценного матча дома, по-прежнему лавируя по маршруту Щучинск — Астана. В плане результатов приход Пасулько опять же выглядит плачевно. «Синегорцы» эпизодически взрываются и одерживают скромные победы, добывая важные очки, но содержание их игры оставляет желать лучшего. Стиль игры изменился, он стал более оборонительным, но опять же прибавила ли в надежности защита «Окжетпеса»? Отнюдь. Выводы неутешительные, изменилось ли что-то в командах после столь кардинальных действий.

«Актобе»

Игорь Рахаев > Владимир Муханов

Партия сомнительных южноамериканских легионеров, опять же далеко неочевидный выбор тренера, за которым, собственно, пришли игроки, бан на запасное поле, арест бывшего гендиректора и главное, место на дне турнирной таблицы — комок этих факторов привел к довольно скорой отставке Игоря Рахаева. Украинец был очень угрюм на пресс-конференциях и, кажется, так и не смог сплотить коллектив.

Что изменилось