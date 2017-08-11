Сумма отступных за Иско в новом контракте с «Реалом» составит € 700 млн

AS сообщает, что стороны уже согласовали все детали, но официальное заявление будет сделано после ответного матча Суперкубка Испании, 17 августа.

Ожидается, что 25-летний футболист продлит контракт на пять лет, а сумма отступных составит € 700 млн.

Источник отмечает, что руководство «Реала» решило включить пункт с отступными в контракты всех футболистов. Так, сумма компенсации в договорах игроков первой команды составит не менее € 500 млн, а в «Реале Кастилья» не менее € 300 млн.

Иско играет в «Реале» с 2013 года, после того как за € 30 млн перешёл из «Малаги».