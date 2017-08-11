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11 августа 2017, 11:14 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Скауты МЮ забраковали потенциального новичка из-за слишком большой головы

Скауты английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в 2013 году рекомендовали руководству команды отказаться от покупки полузащитника «Реала» и сборной Испании Иско, который тогда выступал за «Малагу». Отчет о просмотре игрока оказался в распоряжении ESPN.

Скауты английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед в 2013 году рекомендовали руководству команды отказаться от покупки полузащитника Реала и сборной Испании <span class=error>Иско</span> который тогда выступал за Малагу. Отчет о просмотре игрока оказался в распоряжении <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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«Он хорош, но недостаточно быстр. Кроме того, голова слишком большая для его тела», — таков был вердикт скаутской службы МЮ после просмотра нескольких встреч с участием испанца.

В итоге в 2013-м «Реал» приобрел Иско за 30 миллионов евро. В ближайшее время «Реал» планирует предложить футболисту новое соглашение. В активе 25-летнего Иско три забитых мяча в 20 встречах в составе сборной Испании.

8 августа этого года полузащитник был признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА после победы мадридской команды над манкунианцами (2:1).

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