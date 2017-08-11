Скауты МЮ забраковали потенциального новичка из-за слишком большой головы

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«Он хорош, но недостаточно быстр. Кроме того, голова слишком большая для его тела», — таков был вердикт скаутской службы МЮ после просмотра нескольких встреч с участием испанца.

В итоге в 2013-м «Реал» приобрел Иско за 30 миллионов евро. В ближайшее время «Реал» планирует предложить футболисту новое соглашение. В активе 25-летнего Иско три забитых мяча в 20 встречах в составе сборной Испании.

8 августа этого года полузащитник был признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА после победы мадридской команды над манкунианцами (2:1).