Вишниченко обслужит свой первый матч «Актобе» — «Астана»
Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана назначил судейскую бригаду на матч 23 тура «Актобе» — «Астана», который пройдет сегодня 11 августа.
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Главным арбитром встречи назначен судья из Костаная Анатолий Вишниченко. Для 42-летнего
Впервые пути астанчан с Вишниченко пересеклись в первый год выступления «Локомотива» в
В этом сезоне костанаец уже отработал два матча с участием трехкратных чемпионов Казахстана — «Окжетпес» — «Астана» и «Астана» — «Кайрат», показав 7 желтых карточек, две из которых достались астанчанам Ивану Маевскому и Патрику Твумаси.
Что интересно за 15 предыдущих матчей с участием «Астаны» Вишниченко не разу не работал на встрече столичных игроков с «Актобе», таким образом, сегодня состоится своеобразный дебют.
Помогать Вишниченко будут Андрей Попов (Павлодар) и Нурлан Джаспенов (Алматы). Резервный судья матча Юрий Тихонюк (Актобе). Инспектировать встречу будет Николай Бублинский (Караганда).
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