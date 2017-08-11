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11 августа 2017, 10:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Вишниченко обслужит свой первый матч «Актобе» — «Астана»

Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана назначил судейскую бригаду на матч 23 тура «Актобе» — «Астана», который пройдет сегодня 11 августа.

Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана назначил судейскую бригаду на матч 23 тура <span class=error>Актобе</span> — <span class=error>Астана</span> который пройдет сегодня 11 августа. Увеличить
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Главным арбитром встречи назначен судья из Костаная Анатолий Вишниченко. Для 42-летнего экс-форварда «Тобола», «Жетысу», «Есиля-Богатыря» и еще ряда казахстанских клубов, этот матч станет 16-м в качестве главного арбитра с участием столичной команды.

Впервые пути астанчан с Вишниченко пересеклись в первый год выступления «Локомотива» в Премьер-Лиге. Тогда в 2009 году Анатолий работал на матче «Локомотив» — «Тараз» и показал лишь 1 желтую карточку, зато два следующих матча в рамках Премьер-Лиги Вишниченко и «Астаны» были более яркими на карточки, причем дважды костанайский рефери показал красную карточку и оба раза матч заранее заканчивали игроки из столицы — Михаил Рожков и Максим Жалмагамбетов. Всего же за 15 матчей с участием «Астаны» 42-летний рефери показал 5 красных карточек, причем 4 раза игрокам столичной команды. Помимо Рожкова и Жалмагамбетова, раньше положенного поле покидали Сисеро и Абзал Бейсебеков.

В этом сезоне костанаец уже отработал два матча с участием трехкратных чемпионов Казахстана — «Окжетпес» — «Астана» и «Астана» — «Кайрат», показав 7 желтых карточек, две из которых достались астанчанам Ивану Маевскому и Патрику Твумаси.

Что интересно за 15 предыдущих матчей с участием «Астаны» Вишниченко не разу не работал на встрече столичных игроков с «Актобе», таким образом, сегодня состоится своеобразный дебют.

Помогать Вишниченко будут Андрей Попов (Павлодар) и Нурлан Джаспенов (Алматы). Резервный судья матча Юрий Тихонюк (Актобе). Инспектировать встречу будет Николай Бублинский (Караганда).

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