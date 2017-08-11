Решающая гонка за чемпионство и выживание. Превью к 23-му туру КПЛ

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Футбол. Премьер-лига. Тур 23.

11 августа (пятница)

«Актобе» — «Астана»

Несколько лет назад матчи этих команд были центральными в туре и ожидались с большим интересом, так как они вели спор за самые высокие места в чемпионате. И, конечно же, явного фаворита не было Но сейчас все иначе. «Астана» в течении последних трех сезонов доминирует в премьер-лиге и не знает себе равных за исключением «Кайрата». Если северяне и оступаются в некоторых играх, то лишь по собственной вине. Предстоящая встреча может стать одной из них, так как сейчас все мысли астанчан о «Селтике». При этом не исключено, что Станимир Стойлов прибережет некоторых лидеров, все-таки впереди непростой перелет до Глазго, не говоря уже о самой игре с шотландцами. Да и «Актобе» не знает побед в последних четырех турах, а команда идет на губительном для себя предпоследнем месте. Поэтому подопечные Владимира Муханова сделают все, чтобы не проиграть, как минимум.

Всего команды встречались 34 раза. Актюбинцы одержали восемь побед, десять игр свели вничью и потерпели 16 поражений с общей разницей мячей 31−43. Кроме того, в 2014 году проиграли «Астане» с самым крупным счетом за всю историю личных противостояний — 1:6.

12 августа (суббота)

«Шахтер» — «Ордабасы»

Карагандинцы завершили второй круг чемпионата домашним поражением от «Тараза» (0:1). Терпеть вторую подряд неудачу перед своими болельщиками им непозволительно. Поэтому обязаны навязать борьбу южанам. Впрочем, при желании хозяев и бескомпромиссности самой игры, команда Саулюса Ширмялиса вполне способна отобрать очки у «Ордабасы». Правда, даже в случае осечки турнирное положение шымкентского клуба не ухудшится, так как идет на третьей строчке с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя «Иртыша». И потом, игра будет особенной для самого тренера «Шахтера». Ведь он в 2014 году тренировал «Ордабасы» и, наверняка, ему есть что противопоставить бывшему клубу, хоть с того момента и сменилось его руководство.

В предыдущих 44 играх «Шахтер» выиграл 15 матчей при 11 ничьих и 18 поражениях. Разница мячей 45−45. Но на счету «Ордабасы» самая крупная победа, одержанная со счетом 4:0 в 2013 году.

«Кайсар» — «Тобол»

Последние игры команды не могут занести себе в актив. Костанайцы дважды проиграли, причем в этих матчах ни разу не забили. Кызылординцы и вовсе играли из рук вон плохо во втором круге, что в итоге обернулось для них потерей шестого места. Сейчас они на седьмом. И пора бы «Кайсару» начать играть, а не раздавать всем подряд очки, в противном случае быстро окажется в подвале таблицы, откуда уже вряд ли выберется. Так что матч важен для каждой из сторон. Тому же Роберту Евдокимову необходимо доказывать, что его не зря пригласили в «Тобол». Думается, пятое место — совсем не то, на что рассчитывало руководство, заключая контракт с российским специалистом.

В личных встречах «Кайсар» имеет на своем счету всего шесть побед, тогда как «Тобол» выиграл 19 матчей. Еще 14 игр завершились вничью. Разница мячей 33−57.

13 августа (воскресенье)

«Окжетпес» — «Кайрат»

Хотелось бы, чтобы синегорцы оказали достойное сопротивлению одному из лидеров премьер-лиги. Перерыв должен был пойти им на пользу. По крайней мере, времени должно было хватить, чтобы приготовить домашние заготовки на столь принципиального соперника. Другое дело, «Кайрат» не отступит от своего стиля и будет искать счастье у чужих ворот. Ну и алматинцы должны продолжить погоню за «Астаной» несмотря на то, что отставание в семь очков непросто ликвидировать. Но как говорится, чем черт не шутит.

Ранее «Окжетпесу» только в четырех случаях удавалось брать верх над кайратовцами. В других играх 25 побед отпраздновали алматинцы. Еще десять встреч сильнейшего не выявили. Разница мячей 24−73. И прошлогодняя победа «Кайрата» со счетом 6:0 остается самой крупной в статистике личных взаимоотношений клубов.

«Атырау» — «Иртыш»

Павлодарцы оказались в невыгодной позиции перед матчем в Атырау. Неожиданный уход Димитара Димитрова в разгар сезона может психологически по ним ударить. Понятно, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Климов постарается правильно мотивировать футболистов, но в таких условиях всегда тяжело играть.

У «нефтяников» дела обстоят гораздо лучше. В последних трех турах набрали семь очков. И отнюдь не со слабыми соперниками — с «Кайратом» (1:1), «Окжетпесом» (2:1), «Тоболом» (1:0). Определенно постараются и в этом туре продлить свою беспроигрышную серию.

В личных встречах перевес имеет «Иртыш»: 22 победы, десять ничьих и десять поражений. Разница мячей 55−25 в пользу павлодарского клуба, отметившегося также двумя крупными победами над атыраусцами в 2002 и 2003 годах — 4:0 и 5:1 соответственно.

«Тараз» — «Акжайык»

Перед южанами можно снять шляпу. Начали исправно набирать очки. Как следствие, результат не заставил долго ждать. Взобрались на шестое место. Надеемся, что таразцы не остановятся на достигнутом и приложат все усилия, чтобы сохранить за собой хотя бы нынешнюю позицию.

У уральцев незавидное положение — 12 туров без побед, а вместе с ним последнее место в таблице. Пока не ясно за счет чего собираются выходить из психологической и турнирной ямы. Качество игры хромает, а атака по-прежнему не блещет — всего 18 голов за 22 матча. Будет чудом, если «Акжайыку» удастся избежать вылета из премьер-лиги. Но, похоже, даже удача покинула команду.

Клубы в 32-й раз сыграют между собой. В предыдущем 31 матче 14 побед добились таразцы при восьми ничьих и девяти поражениях. Разница мячей 48−30. Также южанам принадлежит самая крупная победа над уральцами — 4:0 (1998 год).