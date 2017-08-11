Решающая гонка за чемпионство и выживание. Превью к 23-му туру КПЛ
Матчами 23-го тура начнется третий круг чемпионата Казахстана по футболу. У многих команд незавидное турнирное положение, вследствие чего их ждет решающая гонка за выживание. Не сбрасываем со счетом и «Кайрат», который все еще может оказать конкуренцию «Астане» в чемпионской борьбе. К слову, оба лидера начнут третий круг играми на выезде. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Футбол.
11 августа (пятница)
«Актобе» — «Астана»
Несколько лет назад матчи этих команд были центральными в туре и ожидались с большим интересом, так как они вели спор за самые высокие места в чемпионате. И, конечно же, явного фаворита не было Но сейчас все иначе. «Астана» в течении последних трех сезонов доминирует в
Всего команды встречались 34 раза. Актюбинцы одержали восемь побед, десять игр свели вничью и потерпели 16 поражений с общей разницей мячей 31−43. Кроме того, в 2014 году проиграли «Астане» с самым крупным счетом за всю историю личных противостояний — 1:6.
12 августа (суббота)
«Шахтер» — «Ордабасы»
Карагандинцы завершили второй круг чемпионата домашним поражением от «Тараза» (0:1). Терпеть вторую подряд неудачу перед своими болельщиками им непозволительно. Поэтому обязаны навязать борьбу южанам. Впрочем, при желании хозяев и бескомпромиссности самой игры, команда Саулюса Ширмялиса вполне способна отобрать очки у «Ордабасы». Правда, даже в случае осечки турнирное положение шымкентского клуба не ухудшится, так как идет на третьей строчке с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя «Иртыша». И потом, игра будет особенной для самого тренера «Шахтера». Ведь он в 2014 году тренировал «Ордабасы» и, наверняка, ему есть что противопоставить бывшему клубу, хоть с того момента и сменилось его руководство.
В предыдущих 44 играх «Шахтер» выиграл 15 матчей при 11 ничьих и 18 поражениях. Разница мячей 45−45. Но на счету «Ордабасы» самая крупная победа, одержанная со счетом 4:0 в 2013 году.
«Кайсар» — «Тобол»
Последние игры команды не могут занести себе в актив. Костанайцы дважды проиграли, причем в этих матчах ни разу не забили. Кызылординцы и вовсе играли из рук вон плохо во втором круге, что в итоге обернулось для них потерей шестого места. Сейчас они на седьмом. И пора бы «Кайсару» начать играть, а не раздавать всем подряд очки, в противном случае быстро окажется в подвале таблицы, откуда уже вряд ли выберется. Так что матч важен для каждой из сторон. Тому же Роберту Евдокимову необходимо доказывать, что его не зря пригласили в «Тобол». Думается, пятое место — совсем не то, на что рассчитывало руководство, заключая контракт с российским специалистом.
В личных встречах «Кайсар» имеет на своем счету всего шесть побед, тогда как «Тобол» выиграл 19 матчей. Еще 14 игр завершились вничью. Разница мячей 33−57.
13 августа (воскресенье)
«Окжетпес» — «Кайрат»
Хотелось бы, чтобы синегорцы оказали достойное сопротивлению одному из лидеров
Ранее «Окжетпесу» только в четырех случаях удавалось брать верх над кайратовцами. В других играх 25 побед отпраздновали алматинцы. Еще десять встреч сильнейшего не выявили. Разница мячей 24−73. И прошлогодняя победа «Кайрата» со счетом 6:0 остается самой крупной в статистике личных взаимоотношений клубов.
«Атырау» — «Иртыш»
Павлодарцы оказались в невыгодной позиции перед матчем в Атырау. Неожиданный уход Димитара Димитрова в разгар сезона может психологически по ним ударить. Понятно, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Климов постарается правильно мотивировать футболистов, но в таких условиях всегда тяжело играть.
У «нефтяников» дела обстоят гораздо лучше. В последних трех турах набрали семь очков. И отнюдь не со слабыми соперниками — с «Кайратом» (1:1), «Окжетпесом» (2:1), «Тоболом» (1:0). Определенно постараются и в этом туре продлить свою беспроигрышную серию.
В личных встречах перевес имеет «Иртыш»: 22 победы, десять ничьих и десять поражений. Разница мячей 55−25 в пользу павлодарского клуба, отметившегося также двумя крупными победами над атыраусцами в 2002 и 2003 годах — 4:0 и 5:1 соответственно.
«Тараз» — «Акжайык»
Перед южанами можно снять шляпу. Начали исправно набирать очки. Как следствие, результат не заставил долго ждать. Взобрались на шестое место. Надеемся, что таразцы не остановятся на достигнутом и приложат все усилия, чтобы сохранить за собой хотя бы нынешнюю позицию.
У уральцев незавидное положение — 12 туров без побед, а вместе с ним последнее место в таблице. Пока не ясно за счет чего собираются выходить из психологической и турнирной ямы. Качество игры хромает, а атака
Клубы в 32-й раз сыграют между собой. В предыдущем 31 матче 14 побед добились таразцы при восьми ничьих и девяти поражениях. Разница мячей 48−30. Также южанам принадлежит самая крупная победа над уральцами — 4:0 (1998 год).
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