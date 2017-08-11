DM: «Арсенал» предложил Санчесу рекордную для чемпионата Англии зарплату
ТАСС, 11 августа. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» предложил нападающему команды Алексису Санчесу зарплату в размере 300 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Если 28-летний чилийский форвард, чья зарплата в последние два сезона составляла 140 тысяч фунтов в неделю, согласится продлить соглашение с «Арсеналом» на этих условиях, то станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.
На данный момент первое место по этому показателю занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (290 тысяч фунтов в неделю). Действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в конце сезона-2017/18.
На игрока также претендуют английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен».
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 51 матч и отметился 30 голами. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола.
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