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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30652216/
11 августа 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

DM: «Арсенал» предложил Санчесу рекордную для чемпионата Англии зарплату

ТАСС, 11 августа. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» предложил нападающему команды Алексису Санчесу зарплату в размере 300 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Если 28-летний чилийский форвард, чья зарплата в последние два сезона составляла 140 тысяч фунтов в неделю, согласится продлить соглашение с «Арсеналом» на этих условиях, то станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

На данный момент первое место по этому показателю занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (290 тысяч фунтов в неделю). Действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в конце сезона-2017/18.

На игрока также претендуют английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен».

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 51 матч и отметился 30 голами. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола.

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