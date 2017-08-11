«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту

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Ключевые трансферы.

Лето в Английской премьер-лиге получилось традиционно жарким с точки зрения трансферов. А разве могло быть иначе в чемпионате, клубы которого зарабатывают неприлично большие суммы только от продажи телеправ и контента, и конкуренция в которой выше, чем в каком-либо другом европейском национальном первенстве?

Конечно, переходов, подобных выкупу Неймара французским «Пари Сен-Жермен» у испанской «Барселоны», в Англии не было, но то вообще аномалия.

Зато ни в одном другом чемпионате не было такого количества громких и дорогостоящих покупок.

И главная из них, по крайней мере в денежном эквиваленте, состоялась внутри Премьер-лиги, когда «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выиграл борьбу у «Челси» за бывшего форварда «синих» Ромелу Лукаку и купил бельгийца у «Эвертона» за €84,7 млн.

«Красные дьяволы» вообще неплохо поработали на рынке, фактически полностью реализовав пожелания своего главного тренера и зафрахтовав также защитника португальской «Бенфики» и сборной Швеции Виктора Линделефа (€35 млн). А уже ближе к началу сезона ими была закрыта сделка по приобретению у «Челси» сербского «бокс-ту-бокса» Неманьи Матича (€44,7 млн).

Впрочем, «МЮ» оказался не самой расточительной командой не только в Англии, но даже в своем городе, потому что.

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы потратил на приобретения новых футболистов под видение игры своего наставника еще больше.

Очень неплохо «горожане» поживились на чемпионе Франции «Монако», которому уступили в двухраундовой голевой перестрелке в четвертьфинале Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

За правого вингера Бернарду Силву «Сити» отвалил €50 млн, а за левого защитника Бернара Менди заплатил и вовсе €57,5 млн.

При этом €51 млн «Ман Сити» потратил на правого защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайла Уокера. А за голкипера Эдерсона у «Бенфики» и еще одного правого защитника, Данило из «Реал Мадрида», клуб Гвардиолы заплатил «скромные» €40 и €30 млн соответственно.

Не остались в стороне лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», совершившие по громкому трансферу каждый. Состав команды Арсена Венгера за €53 млн пополнил купленный у «Лиона» нападающий сборной Франции Александр Ляказетт, а Юрген Клопп санкционировал покупку у итальянской «Ромы» за €42 млн египетского вингера Мохаммеда Салаха, некогда пытавшегося заиграть в «Челси».

«Канониры» вдобавок взяли по свободному трансферу еще и отработавшего свой контракт с немецким «Шальке» центрального защитника Сеяда Колашинаца — эквалайзер боснийца уже помог им выиграть у «Челси» Суперкубок по пенальти. А «Ливерпуль» лишил Леонида Слуцкого и его «Халл Сити» шотландского левого защитника Энди Робертсона всего за €9 млн.

Что до «Челси», то чемпион укрепил свой состав сразу тремя дорогостоящими футболистами.

Больше всего «синие» заплатили за форварда мадридского «Реала» Альваро Морату, стоившего €65 млн и ставшего самым дорогим импортным приобретением АПЛ в межсезонье.

В €40 млн команде Антонио Конте обошелся опорник Тьемуэ Бакайоко из «Монако», который заменит ушедшего Матича, а за €35 млн «Челси» купил у «Ромы» центрального защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, недавно выигравшего Кубок конфедераций в России.

Самыми дорогими приобретениями команд не из топ-6 стали трансфер в «Эвертон» голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда и центрального защитника «Бернли» Майкла Кина (€28,5 млн за каждого).

«Ириски» вообще оказались аномально активными для не топ-команд, заметно перетряхнув состав, что стало возможно благодаря выгодной продаже Лукаку.

За €27 млн команда Роналда Кумана приобрела капитана голландского «Аякса» Дэви Классена, €8 млн заплатила за молодого нигерийского вингера из чемпионата Бельгии Генри Оньекуру, еще €6 млн отдала за центрфорварда испанской «Малаги» Сандро Рамиреса, а легендарный воспитанник клуба Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» в качестве части сделки по Лукаку, поэтому цена за его трансфер в разных источниках указывается либо как €10 млн, либо как переход на правах свободного агента.

Обращают на себя внимание также покупка «Саутгемптоном» за €27 млн у итальянского «Ювентуса» хавбека Марио Лемины, переход в «Борнмут» из «Челси» защитника Натана Аке и голкипера Асмира Беговича за €34,3 млн за пару, приобретение «Лестером» форварда «Ман Сити» Келечи Ихеаначо за €27,7 млн, а также продажа «Стоком» в «Вест Хэм» вздорного, но мастеровитого австрийца Марко Арнаутовича за €22,3 млн.

Стоит отметить, что «Вест Хэм» вообще очень уверенно поработал этим летом на рынке, пригласив великолепного мексиканского форварда немецкого «Байера» Хавьера Эрнандеса, или попросту Чичарито, за €17,8 млн, а также бывших защитника и вратаря «Ман Сити» Пабло Сабалету и Джо Харта, который провел отличный сезон в Серии А за «Торино».

Ключевые потери.

Как таковых, серьезных потерь в АПЛ не произошло. Многолетний центрхав «Ливерпуля» Лукас Лейва перебрался в римский «Лацио», Жерар Деулофеу отправился из «Эвертона» в воспитавшую его «Барселону»…

Не считать же, в конце концов, потерями уход Клинтона Н’Жи из «Тоттенхэма» в французский «Марсель» или Бертрана Траоре из «Челси» в «Лион»?

Конечно, грустно, что Златан Ибрагимович еще не продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед», но он все равно лечится и сам принял такое решение. При этом похоже, что, восстановившись, он имеет шанс остаться «красным дьяволом», так что это, может быть, и не потеря вовсе.

Безусловно, главным уходом из АПЛ станет потенциальный переезд в «Барсу» лидера «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо, ставшего приоритетной целью каталонцев, когда те лишились Неймара.

Вот только, сколько бы «Барселона» ни предлагала за футболиста, «Ливерпуль» продавать его не хочет, а сумма отступных в контракте не прописана — кажется, что этот трансфер не случится, но если он все-таки произойдет, то от трансферного рынка тогда впору будет ждать настоящего «цунами» дорогостоящих покупок и продаж.

Кто помешает Гвардиоле?

Главным претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне Премьер-лиги многие небезосновательно называют «Манчестер Сити» — согласно продвинутой статистике, команда Гвардиолы, в минувшем розыгрыше чемпионата финишировавшая на третьей строчке, еще тогда показывала едва ли самую мощную игру в первенстве, но ей мешала крайне плохая реализация моментов, а в некоторых случаях и банальное невезение.

За предстоящую победу «Сити» в АПЛ-2017/18 говорит и то, что в прошедшем розыгрыше манчестерский коллектив еще не до конца понимал всех задумок испанского тренера, тогда как завершающаяся предсезонка четко показала, что на данный момент все идеи испанца уже дошли до умов его подопечных, и их симбиоз с личными умениями футболистов представляют из себя по-настоящему грозную силу.

Основными конкурентами «МС» в борьбе за долгожданный титул видятся действующие чемпионы лиги из «Челси», которые за межсезонье, немного поиграв в трансферные «пятнашки», не стали ни сильнее, ни слабее.

Пожалуй, главный вопрос относительно лондонцев в преддверии сезона заключается в том, как команда Конте сумеет справиться с плотным графиком — в минувшем розыгрыше «синие» не были обременены участием в еврокубках, что позволило коллективу пройти дистанцию максимально ровно и уверенно, а также без травм ключевых футболистов.

В тройке призеров Премьер-лиги в следующем мае будут ждать и «Манчестер Юнайтед» — иной результат на фоне очередной финансово затратной трансферной кампании Моуринью могут и не простить.

При этом делать прогнозы о финишной позиции «дьяволов» является, пожалуй, наиболее сложной из возможных задач: никто сильно не удивиться очередному чемпионству португальцу в Англии, однако и условное непопадание клуба в еврокубки абсолютным шоком тоже не окажется.

Ключевым фактором успеха/неудачи «Юнайтед» определенно станет степень сбалансированности состава — на старте работы Жозе в «МЮ» даже невооруженным глазом было заметно, что у манкунианцев нет именно единой команды, и на поле от матча к матчу выходят просто 11 классных, но разобщенных игроков, что вполне сносно работает в футбольном симуляторе, но не в реальном футболе.

Из оставшихся топов первенства («Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм») стать настоящим претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне не сумеет, скорее всего, никто.

«Канониры» (пятое место в прошлом сезоне) этим летом хоть и смогли неплохо укрепиться, однако в свете неясной ситуации с лидерами коллектива Месутом Озилом и Алексисом Санчесом, которые могут вскоре уехать из Лондона, а также с Арсеном Венгером на мостике главного тренера, далеко не факт, что у столичного клуба получится качественный шаг вперед.

Еще меньше шансов на титул, кажется, у «Ливерпуля» — от мерсисайдцев практически не ждут даже финиша в тройке, учитывая добавившиеся еврокубки и возможный уход Коутиньо, но яркой игры и развеселых счетов у «красных» точно никто не отнимет.

В то же время не очень ясно, на что могут надеяться поклонники «Тоттенхэма», действующего серебряного призера английского чемпионата — «шпоры» решили обойтись без усилений, потеряв при этом классного флангового защитника Уокера. Да и если говорить начистоту, добытое командой второе место сезона-2016/17 во многом оказалось результатом удачного стечения обстоятельств, включая отличные результаты на домашнем «Уайт Харт Лейн», ныне уже снесенном.

Середняки и выживание.

Главным преимуществом АПЛ относительно других топ-лиг мира принято считать действительно высокий уровень середняков и аутсайдеров, способных на регулярной основе набирать очки в матчах с лидерами.

Так, вероятно, будет и в предстоящем сезоне: условный «Манчестер Юнайтед» не раз потеряет важнейшие для итогового распределения баллы во встречах с андердогами, а, к примеру, заклятые соседи команды Моуринью начнут чемпионат с гостевого поражения от «Брайтона».

При этом вряд ли кому-то из крепких, но не хватающих наиболее ярких звезд с неба клубов удастся вклиниться в гонку за Лигу чемпионов — наверное, единственными коллективами, способными подвинуть претендентов с еврокубковых позиций (в случае провала последних), являются «Эвертон», «Вест Хэм», «Лестер» и, возможно, «Саутгемптон», каждый из которых обладает достаточным запасом прочности и неплохим составом для удачного выступления.

Что же касается возможных членов тройки худших по итогам первенства, то выбор здесь куда больше похож на «угадайку» — разве что небольшое удивление вызовет сохранение приписки в элите «Хаддерсфилдом», попавшим в Премьер-лигу лишь благодаря супермотивации в матчах плей-офф Чемпионшипа.

Прогноз «Газеты.Ru».

Чемпион: «Манчестер Сити».

Лига чемпионов: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал».

Лига Европы: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон».

Вылет: «Уотфорд», «Бернли», «Хаддерсфилд».