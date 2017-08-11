Димитров об уходе из «Иртыша»: Мне было очень больно. Я хотел остаться, но не все зависит от меня

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На прощальную встречу кроме журналистов также были приглашены болельщики команды. Руководство и футболисты проводили Димитрова, вручив ему праздничный чапан.

«Дорогие болельщики, дорогие игроки, дорогое руководство футбольного клуба «Иртыш»! Сложно подобрать нужные слова, так как меня просто переполняют эмоции. Это одно из самых сложных решений в моей жизни. Мне было очень больно. Поверьте мне, я хотел остаться, но не все зависит от меня.

Я чувствую себя частью Павлодара. К тому же я являюсь почетным гражданином этого города. Считаю, что Казахстан — моя вторая родина, а Павлодар — мой второй город. Я сильно Вас люблю и буду любить всегда, до конца жизни, благодаря за Ваше отношение ко мне. Для меня хорошее человеческое отношение — важнее чемпионства, это ни с какими титулами не сравнится. Благодарен руководителям клуба за то, что с пониманием отнеслись к моему решению в этот момент. Еще раз повторюсь, мне очень больно и тяжело говорить на эту тему. Я буду любить всегда Павлодар и нашу команду, — сказал Димитров.

Напомним, «Иртыш» официально объявил об уходе Димитрова, который возглавлял клуб с июня 2015 года. Болгарский специалист продолжит работу в качестве главного тренера ФК «Лудогорец». Исполняющим обязанности главного тренера «Иртыша» назначен Сергей Климов, который работает в штабе павлодарского клуба с 2011 года.