«ПСЖ» и «Монако» опровергли сообщения о переходе Мбаппе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Монако» опроверг информацию о том, что согласился продать нападающего Килиана Мбаппе за €180 млн. Об этом сообщает Sports Illustrated.

«Пари Сен-Жермен», по сообщению Goal.com, так же не подтвердил информацию, что Мбаппе продолжит карьеру в парижском клубе. По сведениям издания, Мбаппе перестал входить в сферу интересов клуба после того, как «ПСЖ» подписал контракт с Неймаром.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что «ПСЖ» уже согласовал с «Монако» переход футболиста. По сообщению испанской газеты, нападающего планировалось представить в конце этой недели.

Помимо «ПСЖ», на Мбаппе претендуют «Реал» и «Барселона». Оба клуба также готовы заплатить за футболиста €180 млн. Если трансфер состоится, он займет второе место в списке самых дорогих переходов в истории футбола.

В чемпионате Франции в прошлом сезоне Мбаппе забил 15 голов. В Лиге чемпионов француз отличился шесть раз.

Мбаппе стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в каждом из четырех своих матчей плей-офф на старте карьеры. Также Мбаппе стал самым молодым автором пяти голов в Лиге чемпионов. Испанский нападающий мадридского «Реала» Рауль был на 41 день старше в тот момент, когда забил пятый гол в турнире.

Минувшим летом форвард в составе сборной Франции стал победителем юношеского чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. В пяти матчах на турнире Мбаппе забил пять голов. В конце марта 2017 года он дебютировал в национальной команде, выйдя на замену в отборочном матче ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1). В 18 лет и 3 месяца нападающий стал вторым в списке самых молодых дебютантов сборной Франции. В 1955 году Мариан Висневски сыграл за национальную команду в возрасте 18 лет и 2 месяцев.