Луан, которым интересуется «Спартак», объявил, что пока остаётся в «Гремио»

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«Я ничего не могу вам сказать о своём будущем. На данный момент я игрок «Гремио». Мои мысли связаны только с «Гремио» и нашей следующей игрой. Я мечтаю играть в Европе, но сосредоточен на текущих целях.

Президент дал интервью, в котором практически говорил о моём уходе. Я сказал ему: «Вы уже хотите убрать меня из “Гремио” против моей воли? Поскольку я о таком не говорил», — сказал Луан журналистам.

Накануне Луан в интервью бразильскому SporTV сообщил, что сегодня ответит на вопрос о своём будущем.