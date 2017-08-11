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11 августа 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луан, которым интересуется «Спартак», объявил, что пока остаётся в «Гремио»

Нападающий «Гремио» Луан, в услугах которого заинтересован «Спартак», на пресс-конференции прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба.

Нападающий <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Луан</span> в услугах которого заинтересован Спартак на <nobr>пресс-конференции</nobr> прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба. Увеличить
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«Я ничего не могу вам сказать о своём будущем. На данный момент я игрок «Гремио». Мои мысли связаны только с «Гремио» и нашей следующей игрой. Я мечтаю играть в Европе, но сосредоточен на текущих целях.

Президент дал интервью, в котором практически говорил о моём уходе. Я сказал ему: «Вы уже хотите убрать меня из “Гремио” против моей воли? Поскольку я о таком не говорил», — сказал Луан журналистам.

Накануне Луан в интервью бразильскому SporTV сообщил, что сегодня ответит на вопрос о своём будущем.

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