Бразильский футболист «Краснодара» Налдо перешел в «Эспаньол»
ТАСС, 10 августа. Бразильский защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Налдо перешел в испанский «Эспаньол». Об этом сообщает
пресс-служба краснодарской команды.
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«Коллектив ФК “Краснодар” благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», — говорится в
Контракт 28-летнего бразильца с «Краснодаром» истекал в 2020 году.
Налдо перешел в «Краснодар» летом 2016 года. В составе команды он сыграл 24 матча и забил два мяча.
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