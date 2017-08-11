Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30649879/
11 августа 2017, 0:07 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бразильский футболист «Краснодара» Налдо перешел в «Эспаньол»

ТАСС, 10 августа. Бразильский защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Налдо перешел в испанский «Эспаньол». Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Бразильский футболист Краснодара Налдо перешел в Эспаньол - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Коллектив ФК “Краснодар” благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», — говорится в пресс-релизе клуба.

Контракт 28-летнего бразильца с «Краснодаром» истекал в 2020 году.

Налдо перешел в «Краснодар» летом 2016 года. В составе команды он сыграл 24 матча и забил два мяча.

Эспаньол
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России

"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"

Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике