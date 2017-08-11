Бразильский футболист «Краснодара» Налдо перешел в «Эспаньол»

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«Коллектив ФК “Краснодар” благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании», — говорится в пресс-релизе клуба.

Контракт 28-летнего бразильца с «Краснодаром» истекал в 2020 году.

Налдо перешел в «Краснодар» летом 2016 года. В составе команды он сыграл 24 матча и забил два мяча.