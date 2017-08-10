«Милан» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за нападающего Ибрагимовича

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Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. В апреле форвард получил серьезное повреждение связок колена, после чего перенес операцию. Позже главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью намекнул, что не против возвращения Ибрагимовича в команду, заявив, что «двери для Ибрагимовича всегда открыты».

Ранее сообщалось, что 35-летний Ибрагимович может продолжить карьеру в одном из клубов MLS из Лос-Анджелеса. Но президент «Лос-Анджелес Гэлакси» Крис Кляйн заявил, что футболист хочет остаться в Европе. В начале августа стало известно, что «МЮ» начал переговоры с Ибрагимовичем о подписании контракта.

Ибрагимович уже выступал в «Милане», с 2010 по 2012 год швед забил 56 голов в 85 играх за «россонери». Сообщается, что новые владельцы «Милана» намерены усилить атакующую линию команды: помимо Ибрагимовича в их списке числятся Андреа Белотти («Торино»), Диего Коста («Челси») и Никола Калинич («Фиорентина»).

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.