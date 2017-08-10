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10 августа 2017, 23:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Милан» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за нападающего Ибрагимовича

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Милан» вступил в борьбу с английским «Манчестер Юнайтед» за нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает Telegraph.

Итальянский футбольный клуб Милан вступил в борьбу с английским Манчестер Юнайтед за нападающего <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича сообщает Telegraph. Увеличить
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Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. В апреле форвард получил серьезное повреждение связок колена, после чего перенес операцию. Позже главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью намекнул, что не против возвращения Ибрагимовича в команду, заявив, что «двери для Ибрагимовича всегда открыты».

Ранее сообщалось, что 35-летний Ибрагимович может продолжить карьеру в одном из клубов MLS из Лос-Анджелеса. Но президент «Лос-Анджелес Гэлакси» Крис Кляйн заявил, что футболист хочет остаться в Европе. В начале августа стало известно, что «МЮ» начал переговоры с Ибрагимовичем о подписании контракта.

Ибрагимович уже выступал в «Милане», с 2010 по 2012 год швед забил 56 голов в 85 играх за «россонери». Сообщается, что новые владельцы «Милана» намерены усилить атакующую линию команды: помимо Ибрагимовича в их списке числятся Андреа Белотти («Торино»), Диего Коста («Челси») и Никола Калинич («Фиорентина»).

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.

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