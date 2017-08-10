«Сьон» с Митрюшкиным проиграл «Цюриху» в чемпионате Швейцарии

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Микаэль Фрей и Роберто Родригес, который реализовал пенальти. В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч.

«Сьон» (6 очков) потерпел второе подряд поражение в сезоне и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Цюрих» (10) поднялся на первую строчку.