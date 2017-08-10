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10 августа 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монако» отказался продавать Фалькао в «Милан» за 30 миллионов евро

«Монако» отклонил предложение «Милана» о покупке нападающего Радамеля Фалькао, информирует France Football. Итальянский клуб предложил за 31-летнего футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ.

Монако отклонил предложение Милана о покупке нападающего <span class=error>Радамеля</span> <span class=error>Фалькао</span>. Увеличить
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Отметим, что в июне Фалькао продлил контракт с монегасками до 2020 года. Колумбиец выступает за «Монако» с 2013 года, а в минувшем сезоне провел на клубном уровне 43 матча и забил 30 голов.

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