«Монако» отказался продавать Фалькао в «Милан» за 30 миллионов евро

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Отметим, что в июне Фалькао продлил контракт с монегасками до 2020 года. Колумбиец выступает за «Монако» с 2013 года, а в минувшем сезоне провел на клубном уровне 43 матча и забил 30 голов.