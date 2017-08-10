СМИ: Медель подписал трехлетний контракт с «Бешикташем»
Полузащитник «Интера» Гари Медель подписал трехлетний контракт с «Бешикташем», утверждает NTVSpor. Зарплата 30-летнего чилийца составит 2,3 миллиона евро в год. Сам трансфер оценивается в 5 милилонов евро плюс бонусы.
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Также Меделем интересовался «Бока Хуниорс», однако аргентинский клуб не может себе позволить выплатить требуемую «Интером» сумму. 30-летний чилиец провел в «Интере» три сезона. Он перешел в итальянскую команду из «Кардиффа» в 2014 году.
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