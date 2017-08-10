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10 августа 2017, 21:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Медель подписал трехлетний контракт с «Бешикташем»

Полузащитник «Интера» Гари Медель подписал трехлетний контракт с «Бешикташем», утверждает NTVSpor. Зарплата 30-летнего чилийца составит 2,3 миллиона евро в год. Сам трансфер оценивается в 5 милилонов евро плюс бонусы.

Полузащитник <span class=error>Интера</span> Гари <span class=error>Медель</span> подписал трехлетний контракт с Бешикташем. Увеличить
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Также Меделем интересовался «Бока Хуниорс», однако аргентинский клуб не может себе позволить выплатить требуемую «Интером» сумму. 30-летний чилиец провел в «Интере» три сезона. Он перешел в итальянскую команду из «Кардиффа» в 2014 году.

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