СМИ: Медель подписал трехлетний контракт с «Бешикташем»

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Также Меделем интересовался «Бока Хуниорс», однако аргентинский клуб не может себе позволить выплатить требуемую «Интером» сумму. 30-летний чилиец провел в «Интере» три сезона. Он перешел в итальянскую команду из «Кардиффа» в 2014 году.