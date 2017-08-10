«Астана» через обращение в ФИФА добилась внесения хорватского новичка в заявку на КПЛ
Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов внесен в заявку команды для участия в казахстанской
премьер-лиге. Об этом объявил официальный сайт столичного клуба.
Состав «Астаны» Томасов пополнил еще 1 июля, перейдя на правах годичной аренды из «Риеки». Футболист, который может сыграть на обоих флангах, был заявлен и в Лигу чемпионов, но пока не дебютировал за «Астану»
«Задержка с регистрацией данного футболиста была вызвана тем фактом, что предыдущим клубом Томасова “Аль-Насром” (Саудовская Аравия) не были соблюдены правила международной трансферной системы TMS. В связи с чем для цивилизованного урегулирования данного спора “Астана” прибегла к помощи компетентных органов ФИФА. Сегодня трансферный сертификат Марина Томасова был передан Федерации футбола Казахстана и, начиная с завтрашнего дня, хорватский футболист имеет право выступать за “Астану” в чемпионате Казахстана», — говорится в заявлении «Астаны».
29-летний Томасов, помимо «Риеки» и «Аль-Насра», на родине также играл за «Задар» и «Хайдук», а в Германии — за «Мюнхен-1860» во второй бундеслиге. По итогам сезона 2015/16 он был назван лучшим игроком чемпионата Хорватии. В 2013 году Томасов провел свой единственный матч за национальную сборную.
Отметим, что следующий матч «Астана» проведет 11 августа, когда в рамках 23-го тура КПЛ в гостях встретится с «Актобе», а уже в ночь с 16 на 17 августа столичный клуб проведет в шотландском Глазго первую игру раунда
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