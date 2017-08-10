В «Монако» опровергли информацию о соглашении с «ПСЖ» по поводу Мбаппе

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Ранее Sport.es сообщил, что «ПСЖ» договорился о трансфере 18-летнего форварда за € 150 млн плюс бонусы в размере € 30 млн. Также сообщалось, что Мбаппе подпишет контракт с парижским клубом сроком на пять лет и будет официально представлен в понедельник, 14 августа.

По данным Le Parisien, источник в «Монако» сообщил, что клуб не получал предложения от «ПСЖ», и следовательно никакого соглашения достигнуто не было.