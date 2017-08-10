Marca: Футболист «Монако» Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
ТАСС, 10 августа. Нападающий футбольного клуба «Монако» Килиан Мбаппе стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», который заплатит за игрока €160 млн. Об этом сообщает испанская газета Marca.
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По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего француза. Официально о сделке будет объявлено после проверки документов юристами обеих сторон. Отмечается, что на игрока также претендовали мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».
После официального подтверждения трансфера футболист станет самым дорогим игроком в истории после бразильского нападающего Неймара, который перешел в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн.
В прошедшем сезоне Мбаппе в составе «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.
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