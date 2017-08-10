Marca: Футболист «Монако» Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн

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По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего француза. Официально о сделке будет объявлено после проверки документов юристами обеих сторон. Отмечается, что на игрока также претендовали мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

После официального подтверждения трансфера футболист станет самым дорогим игроком в истории после бразильского нападающего Неймара, который перешел в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн.

В прошедшем сезоне Мбаппе в составе «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.