«Боруссия»: Усман Дембеле отстранён от тренировок и пропустит кубковый матч

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По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, дортмундцы таким образом наказали игрока за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Усман потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отвергли официальный запрос сине-гранатовых.



Ранее сообщалось, что за трансфер Дембеле «Боруссия» требует от «Барселоны» € 150 млн.