Румменигге не будет переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубов

61-летний немец сообщил об этом своим коллегам на совете ЕСА, который прошел в Мадриде в четверг. Румменигге является председателем ЕСА с момента создания организации 21 января 2008 года, трижды переизбиравшись на эту должность.

«После напряженных и успешных лет, проведенных в ЕСА, я думаю, что пришло время передать ответственность кому- нибудь другому. Я всегда считал, что глава ЕСА должен занимать свой пост в течение ограниченного периода времени. Мой уход с поста председателя организации является показателем моей честности в этом вопросе», — заявил Румменигге.

«Мы можем гордиться тем, чего достигли совместными усилиями с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Все наши игроки теперь застрахованы на время матчей и сборов национальных команд. Кроме этого, у представителей клубов появилось два места в исполнительном комитете УЕФА, что позволяет им участвовать в составлении календаря и в других важных решениях», — добавил Румменигге.

Выборы нового главы организации пройдут 5 сентября в Женеве на заседании совета ЕСА.

ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.