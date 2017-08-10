Бывший футболист «Спартака» Веллитон покинул «Кайсериспор» и хотел бы вернуться в Россию
ТАСС, 10 августа. Бразильский нападающий Веллитон, который ранее выступал за московский «Спартак», разорвал контракт с турецким футбольным клубом «Кайсериспор» и хотел бы снова вернуться в российский чемпионат. Слова игрока приводит бразильский портал Terra.
В «Кайсериспор» Веллитон перешел летом 2016 года из турецкого «Мерсин Идманюрду», подписав контракт на два года. 30-летний бразилец обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) после того, как турецкий клуб в установленный срок не выплатил футболисту зарплату за три месяца.
«Это уже второй раз, когда мне приходится обращаться в ФИФА
На данный момент Веллитон является свободным агентом и может вести переговоры о подписании контракта с любой командой. Нападающий не стал называть список команд, которые сделали ему предложение.
«У меня есть предложения из Японии, России и Саудовской Аравии, — пояснил Веллитон. — Некоторые бразильские клубы также вели переговоры со мной, но возвращение в Бразилию не является приоритетным вариантом для меня. Я бы хотел вернуться в Россию. Это место, которое я знаю и футбольный чемпионат, в котором я играл».
Веллитон с 2007 по 2012 год выступал за московский «Спартак» (контракт игрока со столичным клубом при этом истек в 2014 году). За
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