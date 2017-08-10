Бывший футболист «Спартака» Веллитон покинул «Кайсериспор» и хотел бы вернуться в Россию

В «Кайсериспор» Веллитон перешел летом 2016 года из турецкого «Мерсин Идманюрду», подписав контракт на два года. 30-летний бразилец обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) после того, как турецкий клуб в установленный срок не выплатил футболисту зарплату за три месяца.

«Это уже второй раз, когда мне приходится обращаться в ФИФА из-за долгов по зарплате. В первый раз долг был погашен в последний день установленного срока. В этот раз они не заплатили. ФИФА направила в клуб письмо о том, что мой контракт с “Кайсериспором” расторгнут», — заявил Веллитон.

На данный момент Веллитон является свободным агентом и может вести переговоры о подписании контракта с любой командой. Нападающий не стал называть список команд, которые сделали ему предложение.

«У меня есть предложения из Японии, России и Саудовской Аравии, — пояснил Веллитон. — Некоторые бразильские клубы также вели переговоры со мной, но возвращение в Бразилию не является приоритетным вариантом для меня. Я бы хотел вернуться в Россию. Это место, которое я знаю и футбольный чемпионат, в котором я играл».