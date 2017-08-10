20 поводов смотреть новый сезон АПЛ
В главных ролях — Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп».
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1. Антонио Конте против проклятья
Конте стоит приглядеться к карьерному пути двух коллег. Жозе Моуринью выиграл титул, сделав «Челси» сильнейшим в лиге, — уволен через полгода. Клаудио Раньери сотворил сказку с «Лестером» — отправлен в отставку в феврале. В тактическом плане оба коуча предпочитали ехать на старом багаже, не совершенствуя команду, и обоим указали на дверь. Свои недостатки есть и у «Челси» Конте — уязвимость левого фланга и слабость Аспиликуэты в верховой борьбе. Если главный ключ к синим 3−4−3 смогут подбирать даже аутсайдеры, Конте станет изгоем — и о том, что тренеру не покупают нужных ему футболистов, никто не вспомнит.
2. «Челси» залил центр поля цементом.
Три года подряд лучшая команда АПЛ — команда с лучшим хавбеком-разрушителем: Матич и Канте, выигрывавшие титул и поодиночке, и вместе, подтверждают. Теперь середина «Челси» превращается в непроходимую — пусть ушёл Матич, зато из «Монако» приехал Тьемуа Бакайоко, настолько же сильный в отборе, чтении игры и организаторских функциях, как Канте. Если мыслить о чемпионской гонке через такой тренд, то единственный, кто способен помешать «Челси», — «Манчестер Юнайтед» с тем же Матичем.
3. Наступает второй сезон Моуринью.
На часах Особенного — время выигрывать трофеи: второй сезон Жозе всегда был самым урожайным. С «Порту» и «Интером» Моуринью выигрывал Лигу чемпионов, а в национальных лигах побеждал со своими командами в каждой из пяти попыток — максимально собранные, правильно расставленные и эмоционально накачанные игроки Жозе начинают давать результат именно на второй сезон. Специально под задачу Моуринью подвезли усиление: Линделёф составит спаянную связку в центре защиты с Байи, Матич станет нужной «собакой» под Погба и Эррерой, а Лукаку с сильной поддержкой из глубины должен огорчать соперников ещё больше, чем в «Эвертоне».
4. «Арсенал» попробует вернуться в Лигу чемпионов.
Можно выбрать прошлогодний путь Моуринью и «Юнайтед», можно — попробовать протолкнуться обратно в топ через жесточайшую конкуренцию. Теперь у Арсена Венгера есть новые ресурсы, которых не было год назад: протестированная тактика 3−4−3, самый полезный игрок «Арсенала» последних сезонов Алекс
5. Месут Озил снова попадёт в мемы.
За ним опять будут внимательно следить в
6.
Теперь «Манчестер Сити» укомплектован так, как хочет тренер — с толпой крайних защитников, любящих резать пространство и уходить в центр, и толпой инсайдов, лезущих в полуфланги. Вариантов игровых конструкций — масса: Давид Сильва, Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва спокойно смогут ужиться на поле вместе. Ложные фулбэки, постоянные смены позиций полузащитников, Габриэл Жезус в роли «ложной девятки» — тактических изысков будет в изобилии. Для тактических гиков «Сити» Гвардиолы — главная команда сезона в АПЛ.
7. У «Ливерпуля» самая легковесная атака в мире.
Контратаки «Ливерпуля» — разрушительная сила мощностью с атомную бомбу: не нейтрализовать, если дашь хоть каплю свободного пространства. Так было и в прошлом сезоне, а теперь будет ещё страшнее — Коутиньо, Фирмино и Мане дополнит Мохамед Салах. Резкий, быстрый, понимающий анатомию контратак, Салах был очень крут на скорости в «Роме», а теперь становится новым вариантом в колоде Клоппа: при желании можно держать на скамейке одного живчика, чтобы выходил под усталого соперника, или сразу выпускать всех четверых (с травмой Лалланы это вполне возможный вариант). Один только вопрос — как атака с новой скоростью будет взламывать мощную бетонную защиту? Так же тесать об неё зубы, как и год назад?
8. Поль Погба станет главной звездой АПЛ.
Год назад все обсуждали только 120 миллионов и «подонка» Райолу, теперь время поболтать о футбольных качествах. Жозе Моуринью создал в «Манчестер Юнайтед» идеальную атмосферу для Погба — теперь он главная звезда, теперь в «МЮ» нет Златана Ибрагимовича (всё-таки Ибра оттенял француза, перетягивая одеяло на себя), теперь в команде логично сформированная тройка полузащитников с Погба, Матичем и Эррерой. Не секрет, что в схеме с тремя центральными хавбеками Поль чувствует себя наиболее комфортно. Моуринью же спокойно подстраивается под него. В новом «Юнайтед» Погба может позволить себе потащить мяч, быть более эгоистичным и не беспокоиться за тыл — Матич обязательно подчистит. Плюс СМИ — британским журналистам тоже выгодно делать из Погба главную звезду.
9. «Эвертон», который много тратит.
«Ириски» ведут себя на рынке как подросток, решивший потратить первую зарплату на барахло. Отвалить 28,5 млн евро за Джордана Пикфорда с одним удачным сезоном — запросто, потратить схожие деньги на Майкла Кина из «Бёрнли» — легко.
Без Ромелу Лукаку и с толпой новичков Рональд Куман затеял тактическую перестройку — судя по стартовым матчам Лиги Европы, «Эвертон» упорно тестит 4−2−2−2, а в верхней двойке «ложной девяткой» бегает Дави Классен, ещё один летний новичок. Но всё это безумие подозрительно напоминает старый опыт «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» — «потрать с умом деньги с перехода Бэйла/Суареса». Даже их самые удачные вложения — Эриксен, Лаллана — не дали толковой отдачи в первый же сезон.
10. «Тоттенхэм», который ничего не тратит.
«Тоттенхэм» — единственная команда в АПЛ, не потратившая ни пенса, но у Маурисио Почеттино есть разумное объяснение безумной по меркам Англии политике: «Сложно убедить хорошего игрока перейти в команду, чтобы потом он сидел на скамейке.
11. Лондонские клубы против стадионов.
Аура «Болейн Граунд» и «Уайт Харт Лейн» покинула
12. «Лестер» без пиццы и «дили-дон».
Преданные глоры «Лестера» могут выдохнуть — если им не нужна борьба за чемпионство, можно не менять клубную футболку на
13. «Вест Бром» будет всех раздражать и всё равно выстрелит.
Про Тони Пьюлиса шутят, что
14. Вернулся Рафа Бенитес.
Флорентино Перес несправедливо поставил Бенитесу жирную кляксу на карьере — как часто бывает, в «Реале» посмотрели в первую очередь на результат, а не на качество игры (оно у «сливочных» было сносным). Бенитес пошёл отмывать кляксу сразу же,
15. Марку Силва.
Зимой португальца, вытащенного не то из «Олимпиакоса», не то из образа Колина Фаррелла в «Брюгге», встречали в Англии холодно — говорили, что тренер, не знающий лигу и имеющий в распоряжении слабейшую команду лиги, неизбежно провалится. Марку Силва считал иначе — с толпой арендованных футболистов он долго боролся с «Халлом» за выживание, сильно поднял качество игры, а попутно реанимировал Умара Ньясса и заново раскрыл Элдина Якуповича. Было немного жаль Силву после падения «Халла» в Чемпионшип, но сам португалец остался в АПЛ — теперь будет тащить интернациональный «Уотфорд».
16. Дэвид Вагнер.
Юрген Клопп теперь живёт в одной лиге с «новым Юргеном Клоппом». Они знакомы ещё с Майнца, где Вагнер учился на биолога, а в Дортмунде организовали знатную синергию — Клопп ставил яркий интенсивный футбол основе «Боруссии», Вагнер делал тот же фокус со вторым составом. Методы работы тоже перенял: год назад его «Хаддерсфилд» жил на безлюдном шведском острове, ловил рыбу, кипятил воду для кофе у костра, ночевал в палатках, а по ходу сезона внезапно завоевал промоушн. Матч «Хаддерсфилда» и «Ливерпуля» обязательно внесите в список must see, а в трансляции не перепутайте нового Клоппа и оригинального — они похожи даже внешне.
17. Битва
У каждого
18. Холивар «английские тренеры против иностранных».
Шон Дайч, Сэм Эллардайс, Эдди Хау и другие тренеры будут отстаивать честь острова не только в матчах АПЛ, но и в mind games, причём там — даже жарче. «Будь я немцем, все бы смаковали действия моей команды в прессинге», — говорил в январе Дэвид Мойес, утопивший «Сандерленд» в Чемпионшип, после редкого удачного матча, с «Ливерпулем». И это лишь один выпад за прошлый сезон из десятка прозвеневших в прессе. Британские коучи уверены, что в Англии слишком переоценивают иностранную рабочую силу, и накидываются при первом удобном случае — и в новом сезоне виток противостояния тренерских школ должен выйти на новый уровень.
19. Тактика 3−4−3 продолжит своё развитие.
Антонио Конте, находя решение своих проблем, невольно породил новый тактический тренд во всей Европе. Только в АПЛ 12 команд за прошлый сезон ситуативно использовали схему 3−4−3:
20. Множество новых человеческих историй, которые вы узнаете.
Только за последние годы АПЛ подарила достаточно историй: бывший любитель Варди, бывший тюремщик Дини, раненый однажды ножом Андре Грэй, живший всё детство без канализации и еды Игало, превратившийся из «сына вратаря» в крутого вратаря Каспер Шмейхель… вы сами вспомните ещё с десяток. Пара удачных матчей — и ты уже герой АПЛ и звезда по меркам журналистов. В новом сезоне — новые герои и новые необычные истории. Новые сюжеты. И весьма вероятно, новый чемпион.
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