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10 августа 2017, 16:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» увеличит сумму отступных за Асенсио до 136 миллионов фунтов

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио близок к подписанию нового соглашения с клубом, утверждает The Sun.

Полузащитник Реала Марко Асенсио близок к подписанию нового соглашения с клубом. Увеличить
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В контракте хавбека будет прописана сумма отступных, которая увеличится с 72 до 136 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что новый договор с 21-летним испанцем будет рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Асенсио сыграл в 38 матчах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

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