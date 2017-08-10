«Реал» увеличит сумму отступных за Асенсио до 136 миллионов фунтов
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио близок к подписанию нового соглашения с клубом, утверждает The Sun.
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В контракте хавбека будет прописана сумма отступных, которая увеличится с 72 до 136 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что новый договор с 21-летним испанцем будет рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Асенсио сыграл в 38 матчах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.
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