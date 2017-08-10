Слуцкий: Для меня философия и принципы важнее, чем тактическое построение

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«На этой неделе мы проделали очередную работу, но она отличилась от прежней, ведь теперь нам предстоит играть против другой команды. Я надеюсь, что наша работа даст нам преимущество. Возможно, «Бёртон» построит игру на контратаках, я не знаю, но мы должны быть готовы к этому.

По какой тактике будем играть? Для меня философия стоит на первом месте. Наша философия и принципы важнее. Философия важна, потому что именно так игроки понимают, как нужно играть, как проявить свои сильные стороны и скрыть слабые. Затем уже идёт тактика.

Возможно, мы изменим построение, но важно научиться правильно атаковать, контратаковать, прессинговать соперника. Правильно играть в обороне. Важно понимать всё это. От тактики это не зависит, — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Халл Сити» — «Бёртон Альбион» состоится 12 августа. Начало — в 17:00 мск.