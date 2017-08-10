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10 августа 2017, 16:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: Для меня философия и принципы важнее, чем тактическое построение

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии матча 2-го тура Чемпионшипа с «Бёртон Альбион», отвечая на вопрос о возможной смене тактики, отметил, что для него философия и принципы важнее, чем тактическое построение.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> в преддверии матча 2-го тура <span class=error>Чемпионшипа</span> с <span class=error>Бёртон</span> <span class=error>Альбион</span> отвечая на вопрос о возможной смене тактики отметил что для него философия и принципы важнее чем тактическое построение. Увеличить
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«На этой неделе мы проделали очередную работу, но она отличилась от прежней, ведь теперь нам предстоит играть против другой команды. Я надеюсь, что наша работа даст нам преимущество. Возможно, «Бёртон» построит игру на контратаках, я не знаю, но мы должны быть готовы к этому.

По какой тактике будем играть? Для меня философия стоит на первом месте. Наша философия и принципы важнее. Философия важна, потому что именно так игроки понимают, как нужно играть, как проявить свои сильные стороны и скрыть слабые. Затем уже идёт тактика.

Возможно, мы изменим построение, но важно научиться правильно атаковать, контратаковать, прессинговать соперника. Правильно играть в обороне. Важно понимать всё это. От тактики это не зависит, — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Халл Сити» — «Бёртон Альбион» состоится 12 августа. Начало — в 17:00 мск.

Халл Сити
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