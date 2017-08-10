Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30645768/
10 августа 2017, 15:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бешикташ» завершает переговоры по Меделю

Полузащитник «Интера» Гари Медель близок к переходу в «Бешикташ».

Полузащитник <span class=error>Интера</span> Гари <span class=error>Медель</span> близок к переходу в Бешикташ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает TMW, представители клубов сегодня проводят переговоры в Милане по сделке. Турецкий клуб стал главным претендентом на Меделя, поскольку «Бока Хуниорс» не может себе позволить выплатить требуемую «Интером» сумму.

30-летний чилиец провел в «Интере» три сезона. Он перешел в итальянскую команду из «Кардиффа» в 2014 году.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ