«Бешикташ» завершает переговоры по Меделю

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Как сообщает TMW, представители клубов сегодня проводят переговоры в Милане по сделке. Турецкий клуб стал главным претендентом на Меделя, поскольку «Бока Хуниорс» не может себе позволить выплатить требуемую «Интером» сумму.

30-летний чилиец провел в «Интере» три сезона. Он перешел в итальянскую команду из «Кардиффа» в 2014 году.