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10 августа 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» согласовал с Орье контракт на пять лет

Защитник «ПСЖ» Серж Орье близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Защитник <span class=error>ПСЖ</span> Серж <span class=error>Орье</span> близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Как сообщает Le Figaro, ивуариец согласовал с «МЮ» контракт на пять лет. Теперь английскому клубу нужно согласовать трансфер с «ПСЖ».

Отметим, что «ПСЖ» вряд ли станет удерживать Орье, поскольку справа в обороне у парижан могут сыграть Дани Алвес и Тома Менье.

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