«Манчестер Юнайтед» согласовал с Орье контракт на пять лет

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Как сообщает Le Figaro, ивуариец согласовал с «МЮ» контракт на пять лет. Теперь английскому клубу нужно согласовать трансфер с «ПСЖ».

Отметим, что «ПСЖ» вряд ли станет удерживать Орье, поскольку справа в обороне у парижан могут сыграть Дани Алвес и Тома Менье.