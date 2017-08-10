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10 августа 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Перенесены два матча с участием «Астаны» в Премьер-Лиге

Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча XXIV тура Премьер-Лиги «Астана» — «Окжетпес» с 19 августа 2017 г. на 25 октября 2017 г. и матча XXV тура Премьер-Лиги «Шахтер» — «Астана» с 27 августа 2017 г. на 11 октября 2017 г.

Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча <span class=error>XXIV</span> тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Астана</span> — Окжетпес с 19 августа 2017 г. на 25 октября 2017 г. и матча XXV тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Шахтер — <span class=error>Астана</span> с 27 августа 2017 г. на 11 октября 2017 г. Увеличить
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Данное решение принято на основании обращения футбольного клуба «Астана» и соответствующего согласия со стороны футбольных клубов «Окжетпес» и «Шахтер».

Отметим, что столичный клуб ожидают матчи плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА с шотландским «Селтиком». Учитывая важность предстоящих матчей Профессиональная футбольная лига Казахстана, футбольные клубы «Окжетпес» и «Шахтер» пошли на встречу «Астане» в вопросе переноса матчей на резервные дни.

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