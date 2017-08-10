Перенесены два матча с участием «Астаны» в Премьер-Лиге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данное решение принято на основании обращения футбольного клуба «Астана» и соответствующего согласия со стороны футбольных клубов «Окжетпес» и «Шахтер».



Отметим, что столичный клуб ожидают матчи плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА с шотландским «Селтиком». Учитывая важность предстоящих матчей Профессиональная футбольная лига Казахстана, футбольные клубы «Окжетпес» и «Шахтер» пошли на встречу «Астане» в вопросе переноса матчей на резервные дни.