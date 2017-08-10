Перенесены два матча с участием «Астаны» в Премьер-Лиге
Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча XXIV тура
Премьер-Лиги «Астана» — «Окжетпес» с 19 августа 2017 г. на 25 октября 2017 г. и матча XXV тура Премьер-Лиги «Шахтер» — «Астана» с 27 августа 2017 г. на 11 октября 2017 г.
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Данное решение принято на основании обращения футбольного клуба «Астана» и соответствующего согласия со стороны футбольных клубов «Окжетпес» и «Шахтер».
Отметим, что столичный клуб ожидают матчи
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