Игрок, которым в Турции затыкают дыры. Как живется Нойштедтеру в «Фенербахче»
Чтобы получить ответ на вопрос — «Зачем “Спартаку” Нойштедтер?» — нужно понять, в какой форме сейчас находится игрок сборной России. И вообще, как ему живется в Турции. Об этом в материале нашего автора.
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Интерес к Роману Нойштедтеру со стороны «Спартака» у
Но сначала вспомним сезон минувший, который Роман ну никак не может занести себе в актив. Поклонники НБА и НХЛ знают, что эксперты за океаном очень любят сравнивать результаты команды, когда тот или иной игрок в составе, и когда он, наоборот, отсутствует.
Не в качестве оправдания, но всё же следует сказать, что в Стамбул Нойштедтер переехал по просьбе португальского специалиста Витора Перейры. Однако
Турецкие эксперты, ежедневно изучающие игру «Фенербахче» под микроскопом в телевизионных передачах, недоумевали, почему в недавнем прошлом основной игрок гладбахской «Боруссии» так часто теряет позицию в обороне и проигрывает чуть ли не половину единоборств. В то же время становилось понятно, по какой причине с ним расстался «Шальке». За весь прошлый сезон Роман провел лишь два
Сейчас картина изменилась. «Фенер» расстался с ленивым Адвокатом и продал Симона Кьяера в «Севилью». Поэтому в паре с Шкртелом пока играет Нойштедтер. И, кстати, играет неплохо. Победный гол в ворота «Штурма» (ударом головой после подачи Вальбуэна) в гостевом матче Лиги Европы забил именно он. Правда, в домашнем матче Роман проиграл единоборство на фланге, после чего соперник разыграл комбинацию, ставшую голевой. Но в целом — в обоих официальных играх Нойштедтер был неплох. Выигрывал верховые единоборства и своими точными передачами начинал атаки команды.
Новый главный тренер «Фенера» Айкут Коджаман в услугах Нойштедтера заинтересован или вынужден быть заинтересован после ухода Кьяера. Но уж точно продажа игрока сборной России не входит в его планы. Хотя в последнем товарищеском матче против «Кальяри» турецкий специалист использовал в центре защиты не только Шкртела и Нойштедтера, но и опорников — Мехмета Топала (имеет богатый опыт игры в центре обороны) и Джозефа де Соузу. И известно, что селекционный отдел «Фенербахче» продолжает искать высококлассного центрального защитника в пару к Шкртелу. То есть железного места в старте Нойштедтеру никто не гарантировал. В таком случае, может, стоит перейти в «Спартак» и быть постоянно в поле зрения Станислава Черчесова? Это наверняка повысит шансы Романа попасть в заявку сборной на чемпионат мира.
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