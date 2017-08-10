Игрок, которым в Турции затыкают дыры. Как живется Нойштедтеру в «Фенербахче»

Интерес к Роману Нойштедтеру со стороны «Спартака» у кого-то вызывает недоумение, а кого-то лишний раз убеждает в том, что это востребованный игрок, способный сыграть на нескольких позициях. Не стоит забывать и о том, что Нойштедтер — игрок российской сборной, а в условиях жесткого лимита на легионеров тема футбольного гражданства становится чуть ли не определяющей. Хотя на первом месте все-таки игра Нойштедтера и его нынешняя форма. Определить, насколько он хорош на старте сезона, можно было, посмотрев матчи с участием «Фенербахче» в Лиге Европы.

Но сначала вспомним сезон минувший, который Роман ну никак не может занести себе в актив. Поклонники НБА и НХЛ знают, что эксперты за океаном очень любят сравнивать результаты команды, когда тот или иной игрок в составе, и когда он, наоборот, отсутствует. Кому-то такое сравнение покажется не совсем корректным, но оно дает пищу для размышлений. Так вот, с Нойштедтером в стартовом составе в 12 встречах Суперлиги прошлого сезона «Фенер» набрал 16 очков (разница мячей 19:17), а без него — 48 в 22 (мячи 41:15). Это не значит, что он всё время был худшим на поле — нет — но то, что вчистую проигрывал конкуренцию Шкртелу и Кьяеру в центре обороны, и Топалу и Джозефу в опорной зоне — да. В еврокубках ситуация была похожей. Две самых неудачных встречи стамбульцев в основной стадии турнира совпали с выходом Нойштедтера в старте — поражения 1:4 от МЮ и 0:1 от «Краснодара». Все наверняка помнят, как Федор Смолов буквально издевался над Нойштедтером в краснодарском матче 1/16 финала Лиги Европы.

Не в качестве оправдания, но всё же следует сказать, что в Стамбул Нойштедтер переехал по просьбе португальского специалиста Витора Перейры. Однако экс-тренер «Порту» был уволен еще до старта чемпионата, после вылета из чемпионской лиги. А ему на смену пришел Дик Адвокат, который выпускал Нойштедтера в случае травм и дисквалификаций основных игроков. Адвокату было некогда копаться в сильных и слабых сторонах своих парней, ведь за весь сезон он не провел ни одного тактического занятия, раз в месяц летал домой в Нидерланды и не запоминал фамилии игроков. Впрочем, об Адвокате — точнее о турецком этапе его карьеры — мы обязательно поговорим в ближайшем будущем, а пока продолжим о Нойштедтере.

Турецкие эксперты, ежедневно изучающие игру «Фенербахче» под микроскопом в телевизионных передачах, недоумевали, почему в недавнем прошлом основной игрок гладбахской «Боруссии» так часто теряет позицию в обороне и проигрывает чуть ли не половину единоборств. В то же время становилось понятно, по какой причине с ним расстался «Шальке». За весь прошлый сезон Роман провел лишь два по-настоящему успешных матча — домашнюю игру против «Монако» в квалификации Лиги Чемпионов и дерби с «Галатасараем». В обоих случаях «канарейки» одерживали победы, а Нойштедтер напомнил всем, что он способен действовать полезно, как в центре обороны (в игре с «Монако»), так и в опорной зоне (с «Галатасараем»). Но два матча за целый сезон, согласитесь, маловато.

Сейчас картина изменилась. «Фенер» расстался с ленивым Адвокатом и продал Симона Кьяера в «Севилью». Поэтому в паре с Шкртелом пока играет Нойштедтер. И, кстати, играет неплохо. Победный гол в ворота «Штурма» (ударом головой после подачи Вальбуэна) в гостевом матче Лиги Европы забил именно он. Правда, в домашнем матче Роман проиграл единоборство на фланге, после чего соперник разыграл комбинацию, ставшую голевой. Но в целом — в обоих официальных играх Нойштедтер был неплох. Выигрывал верховые единоборства и своими точными передачами начинал атаки команды.

Новый главный тренер «Фенера» Айкут Коджаман в услугах Нойштедтера заинтересован или вынужден быть заинтересован после ухода Кьяера. Но уж точно продажа игрока сборной России не входит в его планы. Хотя в последнем товарищеском матче против «Кальяри» турецкий специалист использовал в центре защиты не только Шкртела и Нойштедтера, но и опорников — Мехмета Топала (имеет богатый опыт игры в центре обороны) и Джозефа де Соузу. И известно, что селекционный отдел «Фенербахче» продолжает искать высококлассного центрального защитника в пару к Шкртелу. То есть железного места в старте Нойштедтеру никто не гарантировал. В таком случае, может, стоит перейти в «Спартак» и быть постоянно в поле зрения Станислава Черчесова? Это наверняка повысит шансы Романа попасть в заявку сборной на чемпионат мира.