«Брайтон» за рекордную сумму приобрел Искиэрдо
«Брайтон» на своем официальном сайте объявил о грядущем подписании контракта с нападающим «Брюгге» Хосе Искиэрдо.
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Новичок
«Брайтон» не стал разглашать сумму трансфера, отметив лишь, что был побит трансферный рекорд клуба. Ранее СМИ сообщали о 16 миллионах фунтов стерлингов. Отметим, что интерес к Искиэрдо проявлял «Спартак».
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