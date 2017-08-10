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10 августа 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Брайтон» за рекордную сумму приобрел Искиэрдо

«Брайтон» на своем официальном сайте объявил о грядущем подписании контракта с нападающим «Брюгге» Хосе Искиэрдо.

Брайтон на своем официальном сайте объявил о грядущем подписании контракта с нападающим Брюгге Хосе <span class=error>Искиэрдо</span>. Увеличить
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Новичок премьер-лиги согласовал условия договора с 25-летним колумбийцем, который заключил соглашение с «Брайтоном» после прохождения медосмотра и получения разрешения на работу.

«Брайтон» не стал разглашать сумму трансфера, отметив лишь, что был побит трансферный рекорд клуба. Ранее СМИ сообщали о 16 миллионах фунтов стерлингов. Отметим, что интерес к Искиэрдо проявлял «Спартак».

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