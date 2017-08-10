«Брайтон» за рекордную сумму приобрел Искиэрдо

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Новичок премьер-лиги согласовал условия договора с 25-летним колумбийцем, который заключил соглашение с «Брайтоном» после прохождения медосмотра и получения разрешения на работу.

«Брайтон» не стал разглашать сумму трансфера, отметив лишь, что был побит трансферный рекорд клуба. Ранее СМИ сообщали о 16 миллионах фунтов стерлингов. Отметим, что интерес к Искиэрдо проявлял «Спартак».