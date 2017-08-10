Владельцы «Манчестер Юнайтед» Глейзеры продадут 2% акций клуба

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает BBC Sport.

Ожидается, что сделка будет оформлена 15 августа. Таким образом, на фондовом рынке США появится чуть более 20% акций клуба с ограниченным правом голоса. При этом «МЮ» не получит никаких денег от сделки.

Ожидается, что семья Глейзер заработает на продаже около £ 56,4 млн (€ 62,5 млн). Впервые 10% акций владельцы «МЮ» продали в 2012 году. Командой семья Глейзер владеет с 2005 года, купив клуб за £ 790 млн (около € 876,3 млн).