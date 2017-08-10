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Фаворитом турнира аналитики букмекерских контор считают «Манчестер Сити».

Трофей команды Хосепа Гвардиолы оценивается коэффициентом 2.80. Шансы «Челси» защитить титул котируются за 4.32. Замыкает тройку потенциальных чемпионов «Манчестер Юнайтед» (4.50).

Чемпионство «Тоттенхэма» «стоит» 8.40, «Арсенала» — 12.50, «Лестера» — 301.00 (см. все коэффициенты).

Худшие шансы удержаться в премьер-лиге по итогам сезона, по мнению экспертов, имеет «Хаддерсфилд Таун». Вылет этого клуба котируется за 1.60. Следом идут «Бёрнли» (2.20) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (2.30). На фиаско «Лестера» можно поставить за 13.00.

В гонке бомбардиров активности ждут от Гарри Кейна (4.00), Ромелу Лукаку (5.00) и Серхио Агуэро (8.00).