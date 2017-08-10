Назван первый кандидат на пост главного тренера «Иртыша» после ухода Димитара Димитрова

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Вчера, 9 августа, «Иртыш» объявил об отставке болгарина Димитара Димитрова, который работал с клубом с июня 2015 года. В прошлом сезоне он привел клуб к бронзовым медалям казахстанской премьер-лиги, а этим летом прошел один раунд в Лиге Европы.

По информации Vesti.kz, Димитров в ближайшее время возглавит «Лудогорец», который семь последних сезонов неизменно выигрывал чемпионат Болгарии, а в ближайшее время поспорит за выход в группу Лиги Европы с литовской «Судувой» казахстанского тренера Владимира Чебурина.

По данным KotaSport.bg, на финальной беседе с руководителями «Иртыша» Димитров рекомендовал клубу кандидатуру Илиева, и стороны уже успели провести предварительные переговоры.

49-летний Илиев в качестве футболиста с 1986 по 2004 год на родине выступал за «Черно Море», «Левски» и «Славию», в Турции — за «Алтай» и «Бурсаспор», в Португалии — за «Бенфику», «Маритиму» и «Салгейруш», а в Греции — за АЕК. В составе сборной Болгарии полузащитник провел три игры на чемпионате мира — 1998.

Тренерскую карьеру Илиев начал сразу после завершения карьеры игрока. На родине он работал с «Черно Море», «Берое», «Левски» и пловдивским «Локомотивом», а в 2014 и 2015 годах возглавлял ангольский «Интерклуб».

В начале 2017 года Илиев был назначен главным тренером «Алтая», но клуб из Восточно-Казахстанской области не смог получить лицензию для участия в КПЛ и отправился во вторую лигу. Сам Илиев вернулся на родину, где возглавил «Верею», в состав которой пригласил казахстанского полузащитника Еркебулана Нургалиева.

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера «Иртыша» назначен Сергей Климов, который работает в штабе павлодарского клуба с 2011 года.