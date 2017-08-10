«Иртыш». Странные танцы

За последние годы футбольная общественность нашей страны успела уже привыкнуть к тому, что болгарин, несмотря на постоянно вставляемые ему палки в колеса и получаемые удары в спину, фактически по два раза в год создавал в Павлодаре новую команду — и каждый раз его произведение оказывалось на внутриказахстанском уровне вполне конкурентоспособным. И вот Херо покидает Прииртышье…

Устал ли болгарин непрерывно находиться у нас в состоянии жестокой перманентной войны с ветряными мельницами? Наверное. Но дело, собственно, вовсе и не в том. Рано или поздно Димитар Димитров, конечно, все равно бы покинул «Иртыш» и Казахстан. Только, будь все так мирно и ровно, как это стремятся сейчас представить в павлодарском клубе, сделал бы он это, думается, в куда более подобающий момент, а далеко не в самый разгар борьбы своих теперь уже бывших подопечных за решение поставленных перед ними на футбольный сезон задач. И точно — не разрывая действующий контракт…



Можно много теперь говорить о том, что имея такие предложения, какие были и есть у Херо, любой другой наставник поступил бы точно так же. Любой — возможно. Но — не Димитар Димитров. Хорошо известно, что этого специалиста хотели бы видеть у руля своей команды и «Левски», и «Лудогорец», и в каждом из этих клубов с его родины размер выплачиваемых коучу по контракту заработанных денег был бы у почетного жителя Павлодарской области как минимум не меньше, чем в «Иртыше». Рамки максимума определять теперь смысла нет… Но ушел наставник именно сейчас. Кто-то удивлен?..



Ни для кого, кажется, не секрет, насколько странные вещи происходят в павлодарском «Иртыше» на данном этапе его славной клубной истории. Одна только заявка за иртышан на сезон 36-летнего Владислава Чернышова, который в последнее время поигрывал лишь в пляжный футбол, чего стоила… До последнего времени в павлодарском клубе плодотворно действовали два основных параллельных направления селекционной работы: Херо подбирал конкурентоспособных легионеров, способных и на международной арене дать бой фаворитом, а за его спиной местные деятели вводили в состав собранных с бору по сосенке игроков с паспортами граждан РК, причем выбор таковых зачастую очень вряд ли определялся только лишь непосредственно игровыми качествами…



Очевидно, что горохом в стену кидаться малоперспективно, и лбом ее прошибить тоже никому до сих пор не удавалось. Так зачем же тратить впустую силы и нервы, пытаясь чего-то добиться там, где руководство все равно это по достоинству не оценит, да и оценивать в принципе не собирается?.. Не лучше ли приложить свои таланты и умения там, где это, действительно, кому-то нужно, и где тебя готовы обеспечить надлежащими условиями для успешной работы?..



Понятно, что Димитар Димитров, будучи порядочным человеком, каким все его знают, не станет выносить сор из избы и рассказывать теперь, почему конкретно ему пришлось покинуть «Иртыш». Как ясно и то, что из клуба, где все в порядке, дающие результат главные тренеры посреди сезона не уходят. И это скоропостижное расставание болгарина с «Иртышом» вполне, думается, можно считать сигналом всей футбольной общественности нашей страны о том, что именно сейчас в павлодарском клубе назрела наиболее нездоровая за все последние годы ситуация. Ведь даже в то время, когда иртышане были по уши в долгах, и конца-края этим накопленным неисполненным обязательствам видно не было, Херо героически сражался со своей командой и вел ее к медалям чемпионата страны. Сейчас же, говорят, в ФК «Иртыш» финансовые проблемы решены. А вот Димитров уходит… Согласитесь: если обстановка в ФК рабочая или хотя бы близкая к ней, в то время, когда наступает самая жаркая пора борьбы за медали чемпионата страны и путевки в еврокубки, ни руководство клуба в его и своих собственных интересах ни за что не расстанется с успешным специалистом, ни сам хоть немного уважающий себя главный тренер не бросит вверенную ему команду непосредственно перед очень серьезными и важными для нее для нее испытаниями. А здесь — все по взаимному согласию…

Такой вот пасодобль.